運動神経バツグンな猫さんは、キャットタワーの登り方も一味違うそう。野性味が溢れていても可愛い猫さんの姿が、大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で3200再生を突破し、「ミリアお嬢さまさすがです」「さすがミリア姫 それにしても可愛いなぁ」といったコメントが寄せられました。

【動画：キャットタワーを登ろうとするネコを見ていると…『運動神経バツグンな様子』が素敵すぎる】

キャットタワーの登り方が独特なミリアちゃん

Instagramアカウント「ミリア」に投稿されたのは、運動神経バツグンなベンガル猫の「ミリア」ちゃんの姿。飼い主さんから「パワー系ベンガル」「戦闘民族ミリア」と呼ばれるほど、とっても力が強い女の子です。

ある日、そんなミリアちゃんがキャットタワーを登ろうとしていたそう。そこで飼い主さんが様子を見ていると、自慢のパワーを遺憾なく発揮するミリアちゃんを目撃したそうです！

猫さんのパワー、侮るべからず

ミリアちゃんが登ろうとするキャットタワーにはステップが2つ。ミリアちゃんが登りたいのは、2つ目のステップです。

いざ登り始める姿を飼い主さんが見ていると、なんとミリアちゃんは1つ目のステップを無視して登り始めたのだとか！両腕で支柱をグッと掴み、まさかの腕力だけでスイスイと登っていったのだそうです。さすが、パワー系のミリアちゃん。「パワー系ベンガル」という名に恥じない運動神経ですね！

1つ目のステップを無視したミリアちゃんは、その後も楽な様子で登り続け、あっという間にてっぺんまで到着。登り切るまでにかかった時間は、わずか10秒足らずだったとのこと。猫界でボルダリングの大会を開催すれば、ミリアちゃんは間違いなくNo.1になってくれることでしょう！

登り切った後の表情は…

いとも簡単に登り切ったミリアちゃん。その表情からは「こんなの朝飯前にゃ」といった余裕が溢れ出ていたそう。おすまし顔で飼い主さんを見つめる表情は、何とも言えないほど可愛いです。

飼い主さんいわく、ミリアちゃんは日頃から見事なパワーを見せてくれるそう。今回はキャットタワーでしたが、いずれはダンベルを持ち上げたり、ものを遠くまで投げたりするようになるかも…？そんな期待も抱かせてくれる、可愛さとパワーを兼ね備えたミリアちゃんなのでした。

ミリアちゃんのたくましすぎる姿には、「登り切った後のお顔が可愛いです」「笑ってしまった ベンガルってみてて飽きないですよね」「ステップなんて、邪道にゃ！ベンガルなら自力で上がるにゃ！野性味溢れる動画でした」といったコメントが寄せられました。

Instagramアカウント「ミリア」では、元気いっぱいでパワーが溢れるミリアちゃんのクスッと笑える日常の姿が多数投稿されています。

ミリアちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： Instagramアカウント「ミリア」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。