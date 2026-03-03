【ちいかわベーカリー】さくらコンセプトのピンク色のかわいいパンが登場！
「ちいかわベーカリー」において、 ”さくら” をコンセプトにしたちいかわのパンや、紅茶缶、シロップなどが、2026年3月6日（金）から期間限定で発売します。
『ちいかわ』は、イラストレーター・ナガノが描くX発の漫画作品。
いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。
グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、
講談社から書籍「ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ」が8巻まで発売中。
また、2022年4月よりTVアニメ「ちいかわ」が「めざましテレビ」(フジテレビ系列)内にて放送中。
2026年夏に「映画ちいかわ人魚の島のひみつ」が公開決定。
そんな『ちいかわ』のパン屋さん「ちいかわベーカリー」に、春の季節にぴったりな、さくらの香りと風味が練りこまれたさくら色のかわいらしい「ちいかわさくら食パン」、さくら餡と白玉が入ったさくら色の「ちいかわさくら餅ミニ食パン」などの春を感じる特別仕様のパンや、さくらのやさしい香りで、気持ちも華やぐおしゃれなデザインの紅茶缶に入った「さくらティー」、さくらの上品な香りが楽しめる「さくらシロップ」など、香りと味覚で春を先取りするアイテムが登場する。
その他、「さくらソーダ」や「いちごみるく」、通常展開のドリンクをご購入いただいた方に、桜の形とかわいいピンク色の「ちいかわ」、「ハチワレ」、「うさぎ」がデザインされたコースターがプレゼントされる。
また、このたび、ちいかわベーカリーの一部食品が3月6日（金）12時からオンラインショップでも購入できるようになります。紅茶缶（さくらティー）とはちみつ入りさくらシロップは期間限定販売となります。
お花見の差し入れにもぴったりな、春の訪れを「食」から感じる「ちいかわベーカリー」のさくらパンにご注目を。
（C）nagano
