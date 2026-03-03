ReoNa、新曲「結々の唄」について語った奄美の先輩アーティスト・城 南海との対談映像公開
ReoNaが、城 南海（きずきみなみ）対談映像に加え、新曲「結々の唄」の楽曲クレジットを解禁した。
新曲「結々の唄」は3月7日0時より配信リリースされる。本作は、奄美三味線、チヂンといった島の伝統楽器を取り入れながら、奄美の文化や精神性をテーマに制作された楽曲だという。本日あわせて楽曲クレジットも公開され、制作陣の詳細が明らかとなった。
今回公開された対談映像では、同じく奄美大島出身の城 南海を迎え、「結々の唄」の制作をきっかけに実現したクロストークが展開されているという。楽曲に城 南海が奄美三味線やチヂンのレコーディングに参加した際の制作秘話や、スタジオでのエピソード、そして故郷・奄美への想いなど、奄美出身アーティスト同士だからこそ語れる貴重な対談が展開されているとのことだ。
対談を終えて、各アーティストからのからコメントも到着している。
◆ ◆ ◆
◾️ReoNa コメント
奄美の先輩アーティスト、城 南海さんと対談させていただきました。
伝統を守り紡ぐ、島に伝わる歌の魂を持って歩まれている南海さんとのお話し。
ふるさとへ馳せる想い。
そしてお歌に込めた想い。
3月のライブでそれぞれ、受け取っていただけますように。
◆ ◆ ◆
◾️城 南海 コメント
丁寧に紡ぐReoNaさんの言葉から、支えてくれた島の人々への愛と感謝が伝わる、心温まる時間でした。
そして大切なものを胸に力強く歩む彼女の姿に、私も勇気をいただきました。
互いの島への想いを奏でるライブ、ぜひ遊びに来てくださいね。
◆ ◆ ◆
城 南海は、2年ぶりとなるニューアルバム『ウタアシビ』を2026年1月21日にリリースし、ルーツである奄美の⾃然、奄美の空気が集約された最新作を携え、現在ツアーを開催中だ。3月14日には＜城 南海 ウタアシビ 2026 春 in 奄美大島＞と題し、アマホームPLAZA マチナカホール（奄美市市民交流センター）にて凱旋公演を開催する。
そしていよいよ3月7日（土）には、故郷・奄美大島での凱旋フリーライブ＜ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 “シマユイあまみ”＞を開催する。本ライブは、YouTube LIVEでの同時生配信されることも決定している。国内外からリアルタイムで視聴可能だという。なおYouTube LIVEは、リアルタイムのみの視聴となる。
◾️「結々の唄」
2026年3月7日（土）リリース
▼Pre-Add / Pre-Saveキャンペーン
楽曲の事前登録をすると、「結々の唄」オリジナル待ち受け画像をプレゼント
配信：https://ReoNa.lnk.to/yuiyuinouta
▼楽曲クレジット
作詞：宮嶋淳子、ReoNa 作曲：荒幡亮平 編曲：小松一也
奄美三味線・チヂン：城 南海
Drums：河村吉宏
Bass：高間有一
Piano：荒幡亮平
Guitar：山口隆志
Strings：室屋光一郎ストリングス
1st Violin/Quartet 1st：室屋光一郎
1st Violin：徳永友美、中島優紀、雨宮麻未子
2nd Violin/Quartet 2nd：小寺里奈
2nd Violin：氏川恵美子、岡部磨知
Viola/Quartet：馬渕昌子
Viola：島岡智子
Cello/Quartet：堀沢真己
Cello：西方正輝
All Other Instruments：小松一也
◾️＜ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島“シマユイあまみ”＞
日程：2026年3月7日（土）開場 16:00 /開演 17:30
会場：鹿児島県・奄美大島笠利町 Camp＆Music, Koya 野外特設ステージ
料金：入場無料
※一部有料エリアは完売済
優先エリア： 6,800円（税込）≪優先エリア限定色スタジアムクッション付≫
◾️＜ReoNa Live Tour 2026 De:TOUR-動脈-＞
2026年
7月19日（日）大阪府・Zepp Namba OPEN 17:00 / START 18:00
7月20日（月・祝）福岡県・DRUM LOGOS OPEN 17:00 / START 18:00
7月25日（土）東京都・Zepp Haneda OPEN 17:00 / START 18:00
8月8日（土）愛知県・Zepp Nagoya OPEN 17:00 / START 18:00
8月10日（月）宮城県・仙台 Rensa OPEN 18:15 / START 19:00
8月21日（金）北海道・PENNY LANE OPEN 18:15 / START 18:00
チケット料金
1Fスタンディング：7,000円（税込）
2F指定席：8,500円（税込）
