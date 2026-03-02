【アイドルマスター】ダーツハイブとコラボ！ グッズやPOP UP SHOPを展開
セガサミーグループのダーツライブとハイブクリエーションが『アイドルマスター シャイニーカラーズ』とコラボレーション、様々なコラボ企画を2026年3月12日（木）よりスタート する。
＞＞＞描き下ろしイラストや商品をチェック！（写真9点）
『アイドルマスター シャイニーカラーズ』はバンダイナムコネクサスによる育成シミュレーションゲーム。283（ツバサ）プロダクションを舞台に、プレイヤーはプロデューサーとなって個性豊かなアイドルたちを育成し、アイドルとして売り出して育てていく。
そんな『アイドルマスター シャイニーカラーズ』がダーツとコラボレーション。５つの施策を展開する。全て紹介していこう。
まず1つ目は「『アイドルマスター シャイニーカラーズ』ダーツライブカード発売！ 」。283プロダクションに所属するアイドルたちが『ダーツライブカード』に登場する。こちらは、人気ダーツマシン「ダーツライブ」で使用する専用ICカード。デジタルコンテンツ（ライブエフェクト／ダーツライブテーマ）付の豪華仕様となっており、ダーツハイブ店舗販売限定デザイン（8種）も登場する。
２つ目は「『noctchill（ノクチル）』オリジナルダーツセット発売 ！」。こちらは283プロ所属アイドル「noctchill（ノクチル）」の新規描き下ろしイラストをデザインしたダーツセットだ。描き下ろしイラストには、noctchill（ノクチル）の四人（浅倉透・樋口円香・福丸小糸・市川雛菜）がダーツをイメージしたオリジナル衣装で登場する。
３つ目は、「アイドルマスター シャイニーカラーズ×ダーツハイブ POP UP SHOP開催！」。『アイドルマスター シャイニーカラーズ×ダーツハイブ』のコラボを記念したPOP UP SHOPが3月27日（金）から4月5日（日）の間、有楽町マルイで開催される。上記のダーツライブカード（8種）、「noctchill（ノクチル）」ダーツセットの先行販売に加え、新規描き下ろしイラストを使用した各種オリジナルグッズなどが販売される予定だ。
４つ目は「ダーツライブCoinストアよりデジタルコンテンツ販売！ 」。283プロダクションに所属するアイドルたちのデジタルコンテンツ（アワードムービー）が販売される。詳細は後日ダーツライブ公式X／WEBページでお知らせされるのでお見逃しなく。
最後に「ダーツハイブ公式Xフォロー＆リポストキャンペーン実施！ 」。「ノクチル」ダーツセットが抽選で3名様に当たる！フォロー＆リポストキャンペーンを実施 される。応募は、@DARTSHIVEをフォローして、対象投稿をリポストするだけ。
ダーツとのコラボという、なかなか見られない異色のコラボ、ぜひこの機会に楽しんでほしい。
THE IDOLM@STER TM & （C）Bandai Namco Entertainment Inc.
（C） DARTSLIVE Co., Ltd. （C）DARTS HIVE
