17歳・中井亜美のリアクションは「本当にプライスレスだ」五輪公式が再注目「表情が全てを物語っている」

五輪でインパクトを残した中井への注目度は高まるばかりだ(C)Getty Images

感動の名場面が再び脚光を浴びている。

2月に行われたミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子シングルで、初出場の中井亜美が銅メダルを獲得。17歳で表彰台に上がるのは、2010年バンクーバー大会で銀メダルに輝いた浅田真央さんの記録を塗り替え、日本フィギュアスケート史上最年少の快挙だ。

【写真】なんて美しい瞬間！世界に配信されたアリサ・リウと中井亜美の抱擁シーン

一躍時の人となっている中井。特に今大会で反響を呼んだシーンの一つは、メダル決定直後の微笑ましい光景だ。採点結果が出ると、口を抑え、「3位？」と驚きを隠せない様子。さらに、金メダル獲得のアリサ・リウ（米国）も飛び跳ねながら近づいていき、ハグで喜びを分かち合った。

現地時間3月1日、五輪公式SNSは、「表情が全てを物語っている」と中井の姿に再注目。「17歳で自身初のメダルに輝く瞬間を想像してみてほしい…しかもそれをアリサ・リウが確認してくれた！フリー後、アミ・ナカイのリアクションは本当にプライスレスだ！」と紹介している。