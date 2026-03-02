スバル「レヴォーグ」より大きな「新型“4WD”スポーツワゴン」発表に反響殺到！

2026年2月19日、アウディのハイパフォーマンスモデルを手がける「Audi Sport」が、待望の新型「RS5 アバント」および「RS5 セダン」をドイツで世界初公開しました。

A5シリーズの最高峰となるこの2台は、同ブランド初となる高性能プラグインハイブリッド（PHEV）モデル。

【画像】超カッコイイ！ これがスバル「レヴォーグ」より大きな新型「“4WD”ステーションワゴン」です！（14枚）

伝統のスポーツDNAと最新の電動化技術が融合した意欲作に対し、ネット上では「ライトが鋭い鷹の目みたいでカッコ良い！」「少しBMWっぽい雰囲気もあるけど、やっぱりアウディはデザインも性能も最高」「かっこいい！」と、そのアグレッシブなルックスに早くも多くの称賛が寄せられています。

注目のパワートレインは、510馬力を叩き出す2.9リッターV型6気筒ツインターボエンジンに、130kWの電気モーターとハイブリッド用8速トランスミッションを組み合わせたもの。

システム総合出力は驚異の639馬力に達し、最高速度は285km／hをマークします。

この怒涛のスペックには、「アウディのRSはやたらめったら速いね」「やっぱりターボは良いな！」「アウトバーンを200キロで巡航する国だから、これだけの高性能になるのも納得」といった声が上がる一方で、電気モーターのみで80km以上（WLTPモード）の日常走行もこなせるという、エコで実用的な側面も併せ持っています。

この高性能な走りを支えるテクノロジーも一級品です。

量産車で世界初となる「電気機械式トルクベクタリング」を採用した新世代のクワトロ（四輪駆動）システムを搭載。

新開発のリアトランスアクスルが後輪左右のトルク配分をわずか5ミリ秒で演算・制御することで、異次元のコーナリングを実現します。

さらに、室内の14.5インチ大型ディスプレイには、サーキットでのタイム分析やドリフトアングルの統計を表示する新機能も備わっています。

そして、日本のユーザーにとって最も関心が高いのが、その規格外のボディサイズです。

ベースとなるA5（全長4835mm×全幅1860mm×全高1470mm）に比べて前後フェンダーが約90mmも拡大されたブリスターフェンダーにより、全幅は約1950mmに達するとみられています。

このボディサイズは、日本のステーションワゴン市場において突出した人気を誇るスバル「レヴォーグ」（全長4755mm×全幅1795mm×全高1500mm）を超え、トヨタの大型ステーションワゴンSUV「クラウンエステート」（全長4930mm×全幅1880mm×全高1620mm）の全幅すらも凌駕するサイズ。

このような迫力のプロポーションに対し、SNSでは「A5が先祖のA4だった頃はレヴォーグと同じくらいだったのに、本当にデカくなったね」「もう日本の街中では持て余すサイズだ」「デカ過ぎんだろ…」「幅1850mm制限の立体駐車場に入れられない…」と、巨大化を嘆く声も散見されます。

また同時に「アウディで取り回しのいいワゴンってもう無いの？」「魅力的だからもう少し手頃な大きさならすぐに買うのに！」といった扱いやすいサイズを求める意見や、「今のスバルが『レガシィツーリングワゴン』を作ったらこんな感じかな？」「国産メーカーからもこういうパワフルなステーションワゴンを出してほしい！」「スバルさん日本でレガシィを復活させてくださいよ…」と、かつてブームを巻き起こした国産スポーツワゴンの復活を熱望するコメントも相次いでいます。

欧州での価格は、セダンが約1720万円（日本円換算で約1720万円：2026年2月半ば現在、以下同）、アバントが約1750万円（約1750万円）からと設定され、2026年夏から順次納車が始まる予定です。

「日本での価格も絶対高いだろうなぁ。でも欲しい…」「この前アウディのワゴンに乗せてもらったけど、本当に良いクルマだった」と憧れを抱くファンが多い新型RS5。

圧倒的な存在感とパワーを秘めたモンスターマシンが日本の公道に降り立つ日が、今から待ち遠しい限りです。