あの、個性派セットアップで美スタイル披露「着こなせるのすごい」「全身バランス神」の声
【モデルプレス＝2026/03/02】アーティストのあのが3月1日、自身のInstagramを更新。グレーのセットアップに白のレギンスを合わせたコーディネートを公開し、反響が寄せられている。
【写真】紅白出演美女「全身バランス神」美脚際立つ個性派セットアップ姿
あのは「フジテレビ『ボクらの時代』見てくれたみんなありがと」と、3月1日に放送された出演番組を報告し、写真を複数枚投稿。番組セット内で微笑みを浮かべるあのは、グレー地に白いストライプで、色とりどりのボタンがジャケットにもスカートにもついている個性的なセットアップに、膝下でリボンを結ぶ白いレギンスを合わせ、美しいスタイルが際立っている。
この投稿に「スタイル最高」「めちゃくちゃ似合ってる」「美脚すぎる」「着こなせるのすごい」「全身バランス神」などと話題となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】紅白出演美女「全身バランス神」美脚際立つ個性派セットアップ姿
◆あの、ミニ丈セットアップで美脚披露
あのは「フジテレビ『ボクらの時代』見てくれたみんなありがと」と、3月1日に放送された出演番組を報告し、写真を複数枚投稿。番組セット内で微笑みを浮かべるあのは、グレー地に白いストライプで、色とりどりのボタンがジャケットにもスカートにもついている個性的なセットアップに、膝下でリボンを結ぶ白いレギンスを合わせ、美しいスタイルが際立っている。
◆あのの投稿に反響
この投稿に「スタイル最高」「めちゃくちゃ似合ってる」「美脚すぎる」「着こなせるのすごい」「全身バランス神」などと話題となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】