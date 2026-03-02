【新劇場版 銀魂】＜吉原大炎上祭＞甲斐田裕子・三瓶由布子・井上喜久子が登壇！
大ヒット公開中の『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』。3月1日（日）に、甲斐田裕子・三瓶由布子・井上喜久子が登壇した舞台挨拶＜吉原大炎上祭＞が開催された。
＞＞＞舞台挨拶の様子をチェック！（写真16点）
コミックスシリーズ世界累計発行部数（デジタル版含む）7300万部、空知英秋により『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で連載されていた、大人気漫画『銀魂』。抱腹絶倒のギャグと壮絶アクション、そして人情や絆も詰め込んだ痛快エンターテイメントで、テレビ＆劇場アニメ化、実写映画＆配信ドラマ化され、2025年10月にはスピンオフ小説『3年Z組銀八先生』（原作：空知英秋／著者：大崎知仁）のテレビアニメの放送がスタートしている。
2003年連載開始から約20年を経た現在も「銀魂20周年プロジェクト」として、全国のファンを盛り上げる大型な企画が続々展開中の本作。20周年プロジェクト最後の大トリとして、完全新作画で描かれる劇場長編アニメ『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』が大発表。最も熱く泣ける珠玉の物語 ”吉原炎上篇” が、大迫力のワイドスクリーン【シネマスコープ】で大ヒット公開中。公開後3日間で観客動員数26万人、興行収入4億円（2／15時点）を突破する大ヒットスタートとなった。銀魂ファンをはじめ、多くの観客が全国の映画館に足を運び、『銀魂』ならではの新規要素にSNSも大盛り上がり。
3⽉1⽇（⽇）に『新劇場版 銀魂 -吉原⼤炎上-』の舞台挨拶＜吉原⼤炎上祭＞を実施。⽉詠役・甲斐⽥裕⼦、晴太役・三瓶由布⼦、⽇輪役・井上喜久⼦が登壇し、吉原桃源郷で奮闘と激闘を繰り広げる、本作を象徴する豪華キャスト陣が、⼤ヒット上映中で燃え上がる本作について語り尽くす貴重なトークを繰り広げた。
最も熱く泣ける珠⽟の物語 ”吉原炎上篇” を⼤迫⼒のワイドスクリーン（シネマスコープ）でアニメーション映画化した『新劇場版 銀魂 -吉原⼤炎上-』。3⽉1⽇（⽇）TOHOシネマズ新宿にて『新劇場版 銀魂 -吉原⼤炎上』舞台挨拶＜吉原⼤炎上祭＞が実施された。⽉詠役・甲斐⽥裕⼦「わっちも、⾃分で探してみたくなったのさ。てめーのお⽇さんという奴を」、晴太役・三瓶由布⼦「たとえお前が何度⺟ちゃんの顔を曇らせても、オイラが笑顔に戻す。何度でも」、⽇輪役・井上喜久⼦「本当の不⾃由ってのはね、⾃分で⼼に澱を作っちまうことさ。死ぬだなんだとわめいて逃げ回ってる暇があったら、てめー⾃⾝と澱ん中で戦いな」とそれぞれが演じるキャラクターたちの名セリフを披露しながら登壇し、会場は⼀気に熱気に包まれ、ボルテージが MAX の幕開けとなった。
本作は『銀魂』の「吉原炎上篇」を完全新作画で映画化。本作の舞台挨拶に本⽇で初めて参加となる井上は「今⽇は⼥⼦三⼈の御雛祭会！？ 初めての舞台挨拶なのでドキがムネムネです…！ こういう発⾔も『銀魂』は OK だよね!?⼤丈夫だよね！？」とさっそく笑いを取りつつ、三瓶も観客に向けて「みんな！ ⼤丈夫だよね〜！？」と盛り上げた。
改めて今回の映画化に甲斐⽥は「やっぱり『銀魂』は不滅。終わったんじゃない！」と声を弾ませると、三瓶も「『FINAL』とは！？ と思ったけれど、今の時代の作画技術で描かれたアニメーションの迫⼒もそうだし、私⾃⾝も今の時代に作られる『銀魂』を観たいと思った」と念願
叶った様⼦。井上は「映像もストーリーも何もかもが素晴らしい！ 劇場版の後に改めてTVアニメシリーズを⾒直してほしい」と呼び掛けると、すかさず甲斐⽥から「（井上は）TVアニメ放送時に⽣まれたんだよね！？」と振られて、井上は「そうそう！ 永遠の17歳…おい！ おい！」とノリノリでボケると会場は笑いに包まれた。
今作で劇中のセリフも新規でアフレコ収録をしたと話したキャスト陣。甲斐⽥は⽉詠としての久々のアフレコを「TVアニメシリーズ時の初⼼を思い出さなければと思いました」と振り返り、三瓶は「晴太の⼦供ならではの純粋な気持ちを思い出そうと思って、何も考えずに何も詰まないように臨みました。三瓶が突然⾶び込んだのと同じように、私も⾶び込んでぶつかろうと思いました」と⼼構えを報告。⽇輪の初代声優・櫻井智への気持ちを胸に抱いて演じたという井上は「TVアニメシリーズからのファンの⽅が私が演じた⽇輪を⾒てガッカリしないようにと思いながら。私⾃⾝が考える⽇輪像も⼊れつつの作業でした」と述べた。三瓶と井上がスタジオで共にアフレコした際には、晴太と⽇輪の親⼦愛を感じたそうで、三瓶は「最終的には⼆⼈して泣いていました。そんなアフレコでした」と当時の様⼦を明かしていた。
イベントが盛り上がりを⾒せる中、会場に駆けつけた着ぐるみの銀時とエリザベスが登場。
銀時とエリザベスが全国を練り歩く、着ぐるみグリーティング付き上映「銀魂ぜんこくあんぎゃ 2026」が開催中！ 次回は埼⽟県での実施を予定していることが告知された。また、銀魂公式Xでは ”#アツいぜ銀魂” で映画の感想を投稿すると抽選で2名に万事屋キャスト3名の直筆サイン⼊りポスターが当たるキャンペーンを実施中。
最後に井上は「ハチャメチャなギャグやシーンがあったかと思うと感動的なシーンもあって、情緒がおかしくなってジェットコースーターに乗ったかのような作品です。私は2回観ましたが、あと4回は観たいと思っています」とお茶⽬に笑って⾒せた。三瓶は⾃⾝の⼦供たちに『銀魂』というタイトルだけで⼤爆笑されたことに触れ「令和の⼦供が『銀魂』と聞いて⼤笑いした時に、改めて『銀魂』がギリギリのタイトルであることを思い出しました。みなさん慣れ過ぎて気づいてないけれど…結構ギリギリな作品を観ているよ！？ でも⾃ら ”⼤炎上” と⾔っているから良いでしょう！ タイトルだけで⾯⽩い作品だと改めて感じたので、あと4回は観てください！」と期待。甲斐⽥は「この作品で初めて『銀魂』の⾯⽩さに触れた⽅もいるようなので、その連鎖を続けて沢⼭の⽅々に観ていただければ。続きがあったら良いな！ という期待をしつつ、これからも沢⼭の⽅々に観ていただきたいです」とさらなる⼤ヒットを祈願し、期待を込めるキャスト陣と、会場からは温かい拍⼿と応援に包まれながら本イベントは幕を閉じた。
（C）空知英秋／劇場版銀魂製作委員会
＞＞＞舞台挨拶の様子をチェック！（写真16点）
コミックスシリーズ世界累計発行部数（デジタル版含む）7300万部、空知英秋により『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で連載されていた、大人気漫画『銀魂』。抱腹絶倒のギャグと壮絶アクション、そして人情や絆も詰め込んだ痛快エンターテイメントで、テレビ＆劇場アニメ化、実写映画＆配信ドラマ化され、2025年10月にはスピンオフ小説『3年Z組銀八先生』（原作：空知英秋／著者：大崎知仁）のテレビアニメの放送がスタートしている。
3⽉1⽇（⽇）に『新劇場版 銀魂 -吉原⼤炎上-』の舞台挨拶＜吉原⼤炎上祭＞を実施。⽉詠役・甲斐⽥裕⼦、晴太役・三瓶由布⼦、⽇輪役・井上喜久⼦が登壇し、吉原桃源郷で奮闘と激闘を繰り広げる、本作を象徴する豪華キャスト陣が、⼤ヒット上映中で燃え上がる本作について語り尽くす貴重なトークを繰り広げた。
最も熱く泣ける珠⽟の物語 ”吉原炎上篇” を⼤迫⼒のワイドスクリーン（シネマスコープ）でアニメーション映画化した『新劇場版 銀魂 -吉原⼤炎上-』。3⽉1⽇（⽇）TOHOシネマズ新宿にて『新劇場版 銀魂 -吉原⼤炎上』舞台挨拶＜吉原⼤炎上祭＞が実施された。⽉詠役・甲斐⽥裕⼦「わっちも、⾃分で探してみたくなったのさ。てめーのお⽇さんという奴を」、晴太役・三瓶由布⼦「たとえお前が何度⺟ちゃんの顔を曇らせても、オイラが笑顔に戻す。何度でも」、⽇輪役・井上喜久⼦「本当の不⾃由ってのはね、⾃分で⼼に澱を作っちまうことさ。死ぬだなんだとわめいて逃げ回ってる暇があったら、てめー⾃⾝と澱ん中で戦いな」とそれぞれが演じるキャラクターたちの名セリフを披露しながら登壇し、会場は⼀気に熱気に包まれ、ボルテージが MAX の幕開けとなった。
本作は『銀魂』の「吉原炎上篇」を完全新作画で映画化。本作の舞台挨拶に本⽇で初めて参加となる井上は「今⽇は⼥⼦三⼈の御雛祭会！？ 初めての舞台挨拶なのでドキがムネムネです…！ こういう発⾔も『銀魂』は OK だよね!?⼤丈夫だよね！？」とさっそく笑いを取りつつ、三瓶も観客に向けて「みんな！ ⼤丈夫だよね〜！？」と盛り上げた。
改めて今回の映画化に甲斐⽥は「やっぱり『銀魂』は不滅。終わったんじゃない！」と声を弾ませると、三瓶も「『FINAL』とは！？ と思ったけれど、今の時代の作画技術で描かれたアニメーションの迫⼒もそうだし、私⾃⾝も今の時代に作られる『銀魂』を観たいと思った」と念願
叶った様⼦。井上は「映像もストーリーも何もかもが素晴らしい！ 劇場版の後に改めてTVアニメシリーズを⾒直してほしい」と呼び掛けると、すかさず甲斐⽥から「（井上は）TVアニメ放送時に⽣まれたんだよね！？」と振られて、井上は「そうそう！ 永遠の17歳…おい！ おい！」とノリノリでボケると会場は笑いに包まれた。
今作で劇中のセリフも新規でアフレコ収録をしたと話したキャスト陣。甲斐⽥は⽉詠としての久々のアフレコを「TVアニメシリーズ時の初⼼を思い出さなければと思いました」と振り返り、三瓶は「晴太の⼦供ならではの純粋な気持ちを思い出そうと思って、何も考えずに何も詰まないように臨みました。三瓶が突然⾶び込んだのと同じように、私も⾶び込んでぶつかろうと思いました」と⼼構えを報告。⽇輪の初代声優・櫻井智への気持ちを胸に抱いて演じたという井上は「TVアニメシリーズからのファンの⽅が私が演じた⽇輪を⾒てガッカリしないようにと思いながら。私⾃⾝が考える⽇輪像も⼊れつつの作業でした」と述べた。三瓶と井上がスタジオで共にアフレコした際には、晴太と⽇輪の親⼦愛を感じたそうで、三瓶は「最終的には⼆⼈して泣いていました。そんなアフレコでした」と当時の様⼦を明かしていた。
イベントが盛り上がりを⾒せる中、会場に駆けつけた着ぐるみの銀時とエリザベスが登場。
銀時とエリザベスが全国を練り歩く、着ぐるみグリーティング付き上映「銀魂ぜんこくあんぎゃ 2026」が開催中！ 次回は埼⽟県での実施を予定していることが告知された。また、銀魂公式Xでは ”#アツいぜ銀魂” で映画の感想を投稿すると抽選で2名に万事屋キャスト3名の直筆サイン⼊りポスターが当たるキャンペーンを実施中。
最後に井上は「ハチャメチャなギャグやシーンがあったかと思うと感動的なシーンもあって、情緒がおかしくなってジェットコースーターに乗ったかのような作品です。私は2回観ましたが、あと4回は観たいと思っています」とお茶⽬に笑って⾒せた。三瓶は⾃⾝の⼦供たちに『銀魂』というタイトルだけで⼤爆笑されたことに触れ「令和の⼦供が『銀魂』と聞いて⼤笑いした時に、改めて『銀魂』がギリギリのタイトルであることを思い出しました。みなさん慣れ過ぎて気づいてないけれど…結構ギリギリな作品を観ているよ！？ でも⾃ら ”⼤炎上” と⾔っているから良いでしょう！ タイトルだけで⾯⽩い作品だと改めて感じたので、あと4回は観てください！」と期待。甲斐⽥は「この作品で初めて『銀魂』の⾯⽩さに触れた⽅もいるようなので、その連鎖を続けて沢⼭の⽅々に観ていただければ。続きがあったら良いな！ という期待をしつつ、これからも沢⼭の⽅々に観ていただきたいです」とさらなる⼤ヒットを祈願し、期待を込めるキャスト陣と、会場からは温かい拍⼿と応援に包まれながら本イベントは幕を閉じた。
（C）空知英秋／劇場版銀魂製作委員会
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優