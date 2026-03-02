可愛いだけじゃないってズルい！「そんな工夫が効いてるなんて！」優秀すぎる100均ポーチ

ポーチはデザインだけでなく、使いやすさも重要ですよね。なんとダイソーで、デザイン性と使いやすさを兼ね備えた優秀ポーチを発見しました！あの海の生き物の刺繍がワンポイントとしてあしらわれた可愛いデザイン♡マチ付きで物をたっぷり収納できるのに、軽量で持ち運びやすいですよ。さらに、より便利に使える工夫も…！

商品情報

商品名：メッシュポーチ（A）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480741574

ワンポイント刺繍が可愛い♡ダイソーの『メッシュポーチ（A）』

さまざまなポーチが揃っているダイソー。可愛いデザインが多く、どれも欲しくなってしまいますよね！

そんな中、素敵なポーチを発見。『メッシュポーチ（A）』という商品です。

価格は220円（税込）。マチがあり使いやすそうで、可愛いデザインにも惹かれて購入してみました。

シャチのワンポイント刺繍があしらわれた、さりげなく可愛いデザインになっています♡

透け感のあるメッシュ素材やパイピングも、動物の色に合わせてブルーで統一されているがまた良いですね！

デザイン性だけでなくちょっとした工夫で使いやすい！

デザインもさることながら、ちょっとした工夫が効いているのもポイント。

ファスナー部分の端が輪っか状になっています。

中身が軽ければ、この輪っかを使ってフックなどにそのまま吊るせます！

浮かせて保管することができるので、洗面台やデスク周りなどの狭いスペースで使いやすいですよ。

マチ付きでたっぷり入ってしっかり自立！おまけに軽くて持ち運びやすい◎

使いやすさも抜群で、マチがあるためたっぷり入ります。

物を入れた状態であれば、しっかりと自立させることも可能です。

スプレー2本、コーム、コスメのパウチ、ウェットティッシュ1袋などの持ち歩き用のコスメを入れてみましたが、すっぽり収まりました。

ガジェットケースとしても重宝。ポーチ自体が軽いので持ち歩きやすいです。

実際に、充電ケーブルとポータブル充電器がしっかり入りました。

まだまだ余裕があり、アダプターなども入れられるので旅行にもおすすめです。

今回は、ダイソーの『メッシュポーチ（A）』をご紹介しました。

可愛くて持ち運びやすく、機能的。それでいて収納力も抜群な優秀ポーチです！

気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。