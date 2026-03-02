可愛いだけじゃないってズルい！「そんな工夫が効いてるなんて！」優秀すぎる100均ポーチ
商品情報
商品名：メッシュポーチ（A）
価格：￥220（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480741574
ワンポイント刺繍が可愛い♡ダイソーの『メッシュポーチ（A）』
さまざまなポーチが揃っているダイソー。可愛いデザインが多く、どれも欲しくなってしまいますよね！
そんな中、素敵なポーチを発見。『メッシュポーチ（A）』という商品です。
価格は220円（税込）。マチがあり使いやすそうで、可愛いデザインにも惹かれて購入してみました。
シャチのワンポイント刺繍があしらわれた、さりげなく可愛いデザインになっています♡
透け感のあるメッシュ素材やパイピングも、動物の色に合わせてブルーで統一されているがまた良いですね！
デザイン性だけでなくちょっとした工夫で使いやすい！
デザインもさることながら、ちょっとした工夫が効いているのもポイント。
ファスナー部分の端が輪っか状になっています。
中身が軽ければ、この輪っかを使ってフックなどにそのまま吊るせます！
浮かせて保管することができるので、洗面台やデスク周りなどの狭いスペースで使いやすいですよ。
マチ付きでたっぷり入ってしっかり自立！おまけに軽くて持ち運びやすい◎
使いやすさも抜群で、マチがあるためたっぷり入ります。
物を入れた状態であれば、しっかりと自立させることも可能です。
スプレー2本、コーム、コスメのパウチ、ウェットティッシュ1袋などの持ち歩き用のコスメを入れてみましたが、すっぽり収まりました。
ガジェットケースとしても重宝。ポーチ自体が軽いので持ち歩きやすいです。
実際に、充電ケーブルとポータブル充電器がしっかり入りました。
まだまだ余裕があり、アダプターなども入れられるので旅行にもおすすめです。
今回は、ダイソーの『メッシュポーチ（A）』をご紹介しました。
可愛くて持ち運びやすく、機能的。それでいて収納力も抜群な優秀ポーチです！
気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。