かつては「終身雇用」が世の中の常識だったが、昨今は「転職」が日常的なキーワードになってきた。近年、企業の採用計画の中途採用比率は43％まで上昇している。特にITやDXのような専門性の高い職種は中途比率が高くなる傾向がある。また、若い世代ほど転職者の割合は大きい。

しかし、いわゆる「よそ者」が職場に入ってきた場合、その人の振る舞いはどうしても注目されることになる。ましてやそれが「リーダー」のポジションであればなおさらだ。

P&Gを経てマクドナルドやファミリーマートなどで活躍しているマーケター・足立光氏は、『即戦力！ 転職、転勤、出向、異動するときに読む本』（ダイヤモンド社）を刊行した。そこには、自身の経験を踏まえて「新参者」が新しい職場でどう振る舞うべきかが詳細に記されている。

「転職」だけではなく「社内異動」「転勤」「出向」でも状況はほぼ同じだ。職場が変わった、あるいはもうすぐ職場を移ることが決まっている人は、ぜひ読んでいただきたい。

取引先は「対等」のパートナー

社内と社外を分けることなく、一つのチームとして考える。当然、チームですから、取引先は対等なパートナーと位置付けます。となれば、日々の取り組みや行動も対等でなければいけません。私は、ここから強く意識しています。

例えば広告代理店に、こちらにばかり打ち合わせに来てもらう、ということはしません。来てもらうこともあるけれど、こちらからも相手先に出向きます。

こちらが客なのだから来てもらうのが当たり前、という発想なのではなく、パートナーなのだから、こちらからも行くのが当然だと考えるのです。残念なことに、社内での育てられ方次第で「呼びつけることが当然」と考えてしまっている人もいます。だから、あえて積極的に出向くようにしています。上長がそうすることで、対等なパートナーであることをチームでも認識されるようになるからです。

ちなみに、取引先のオフィスに出向くことは、他にもいろいろなメリットがあります。どんな文化の中で仕事されているかを知れますし、普段は会わない先方のメンバーとも話すことで、新しい発見や気づきもあります。

大切な取引先となれば、いい仕事をするために親睦も重要です。一緒に食事をしたりすることもあるかもしれません。そういうとき、取引先なのだからおごってもらうのが当たり前、と思ってしまっている人もいます。

若い頃からこんなふうに育てられてしまうと、これが当然という勘違いをしてしまいます。あくまで対等のパートナーなのですから、もしおごってもらうのであれば、次回はこちらが持たないと変です。

あるいは一次会を払ってもらったら、二次会はこちらが持つ。それが面倒なら、最初から折半にしてしまう。対等なのですから。払ってもらったりしたら、借りを作ることになります。これでは、対等ではないのです。

実際に、「割り勘にしましょう」という提案をして、驚かれたこともあります。「青天の霹靂だった」と言われたこともあります。それだけ、クライアントは取引先におごってもらうのが当たり前になっている会社が多いのだと思います。

会社にとっての当たり前を、「いや、それは違いますよ」と新しく入った人が言うのは、なかなか難しいところもあると思います。もし、これが若い人であれば、簡単には実践できないかもしれません。

それでも、正しいことをやるべきだと私は思います。管理者の立場なら余計に、それは貫いたほうがいいです。

実際、フェアであることを大事にしたことは、取引先からはとても評価してもらえたと感じています。企業文化は簡単には変わりませんが、自分たち取引先のことをちゃんと思ってくれている、ということはしっかり相手には伝えられます。

※本稿は『即戦力！ 転職、転勤、出向、異動するときに読む本』足立光（ダイヤモンド社）からの抜粋記事です。