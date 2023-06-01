櫻井翔・相葉雅紀・天海祐希がギャルピース!?セブン-イレブン新CMの放送スタートに合わせて出演陣インタビューも到着

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

櫻井翔と相葉雅紀が宇宙人に扮してアルバイト店員を務めるセブン-イレブンの新CMが3月2日よりスタートする。

■ギャルなお客さんと共に櫻井・相葉も盛り上がる朝のセブン-イレブン！

櫻井翔と相葉雅紀が彼ら自身に扮した宇宙人という設定でアルバイトに励む「なにがあるかな、セブン-イレブン。」シリーズ。その第7弾「朝セブン最高篇」が3月2日より放送がスタートする。

櫻井・相羽の二人に加え、オーナー役に天海祐希、そして新たに朝から元気いっぱいなお客様役でエルフ 荒川が登場。朝のセブン-イレブンを舞台に、新メニューを前にしたやり取りや、「朝セブン、最高～！」と声をあげ、ギャルピースをキメる荒川に釣られて櫻井と天海もギャルピースで応えるなど、1日の始まりに気分があがるひとときを描いたCMとなっている。

■櫻井翔 インタビュー

Q. 撮影を終えての率直な感想をお聞かせください。撮影中に特に印象に残っているエピソードがあれば教えてください。

Q. 今回のCMは「朝から元気に、朝セブン！」がテーマですが、朝必ずやっているルーティーンはありますか。

Q. サンドイッチに挟んでオリジナルサンドを作るとしたら何をいれますか。

Q.最後にCMをご覧になられる皆さんにメッセージをお願いします。

■相葉雅紀 インタビュー

Q. 撮影を終えての率直な感想をお聞かせください。撮影中に特に印象に残っているエピソードがあれば教えてください。

Q. サンドイッチに挟んでオリジナルサンドを作るとしたら何をいれますか。

Q. 今回のCMは「朝から元気に、朝セブン！」がテーマですが、朝必ずやっているルーティーンはありますか。

Q.最後にCMをご覧になられる皆さんにメッセージをお願いします。

■天海祐希 インタビュー

Q. 撮影を終えての率直な感想をお聞かせください。撮影中に特に印象に残っているエピソードがあれば教えてください。

Q. 美容で意識していることはありますか。

Q. サンドイッチに挟んでオリジナルサンドを作るとしたら何をいれますか。

Q.最後にCMをご覧になられる皆さんにメッセージをお願いします。

■エルフ 荒川 インタビュー

Q. 撮影を終えての率直な感想をお聞かせください。撮影中に特に印象に残っているエピソードがあれば教えてください。

Q. 今回のCMは「朝から元気に、朝セブン！」がテーマですが、朝必ずやっているルーティーンはありますか。

Q. CMでは気になる商品はありましたか？

Q.最後にCMをご覧になられる皆さんにメッセージをお願いします。

■【動画】「朝セブン最高篇」

■【画像】CM場面写真など

■関連リンク

「なにがあるかな、セブン-イレブン。」公式HP

https://www.sej.co.jp/activity/naniga-arukana/