自動車や監視分野で採用が広がる深度センシング市場の中長期予測が公開されました。

今回のレポートは、2026年から2035年を見据えた需要構造と成長シナリオを整理した内容です。

数値だけでなく、導入が進む理由と拡大を抑える要因を同時に確認できる構成になっています。

SDKI Analytics「深度センシング市場の発展、傾向、需要、成長分析および予測2026−2035年」

調査結果発表日：2026年2月5日予測対象期間：2026年〜2035年調査期間：2025年12月〜2026年1月調査対象：555市場プレーヤー調査手法：現地調査200件、インターネット調査355件

SDKI Analyticsは東京に本社を置き、製品・市場・企業・産業を対象に調査分析を行うマーケティングリサーチ機関です。

同社は日本市場とグローバル市場を横断したデータ主導型の市場インテリジェンスを提供しています。

今回の調査では、深度センシング市場の成長要因、課題、競争環境、地域別動向を統合的に分析しています。

市場規模と成長率の見通し

2025年市場規模：約94億米ドル2035年予測市場規模：約248億米ドル予測期間CAGR：約10.2%

市場規模は約10年で2倍超を見込む水準で、成長局面が続く想定です。

高成長の背景には、センシング精度を求める産業用途の拡大があります。

安全性と自動化を同時に高めたい領域で、深度データの価値が上がり続けています。

需要を押し上げるアプリケーション領域

監視とセキュリティ分野の予測シェア：32%

主要分野：監視とセキュリティ、自動車（車内・ADAS）、家電（スマートフォン・AR/VR）、産業オートメーションとロボット、ヘルスケアとフィットネス。

自動車ではLiDARやTOFがナビゲーションと障害物検知の中核技術として採用が進行中。

監視分野では空港や重要インフラでの需要が底堅く、導入目的が明確です。

一方で高精度モジュールやLiDARの開発・製造コストは、新興国市場での普及速度に影響を与える要素になっています。

地域シェアと日本市場の成長背景

アジア太平洋地域の予測シェア：38%主要集積地域：中国、日本、韓国、台湾

アジア太平洋は製造拠点と需要地の距離が近く、供給体制を組みやすい地域です。

日本では労働力人口の減少と高齢化を背景に、産業オートメーション導入が進んでいます。

深度センシングは高齢者モニタリング、スマートホーム安全システム、介護ロボット、転倒検知で実装が進んでいる技術です☆

競争環境と最新トピック

2026年1月：Lyteが107百万米ドルの資金調達を完了2025年1月：Kyoceraが光学・センシング技術の新開発を発表

グローバル主要プレーヤーはIntel、Microsoft、STMicroelectronics、AMS OSRAM、Lumentumが中心です。

日本市場ではSony Semiconductor Solutions、OMRON、Keyence、Panasonic Holdings、Basler AG.が主要企業として挙げられています。

市場拡大の軸は価格競争よりも、精度・供給安定性・用途適合の3点に移りつつあります。

深度センシングは、単なる部材ではなく自動化と安全設計を同時に支える基盤技術になっています。

導入分野ごとの需要差と地域特性を押さえることで、調達や開発の判断精度を上げやすくなります。

【産業導入が進む次世代計測！

SDKI Analytics「深度センシング市場の発展・需要・成長予測」】の紹介でした。

