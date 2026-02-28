ラクに穿けて「とくにキレイ」 カジュアルでも品よく見える「黒ボトムの名品」





「カジュアルにはける」黒ボトム

なにを選んでも好感度が高く、知的に装える黒だから。知っておきたいのはキレイなだけにとどまらない、「ラクなのにきちんと見える」心地よさを含んだバリエーション。スタイリングの軸となるボトムにしぼり、ON/OFF問わない活躍が期待できる形と質感の関係性に着目。







KNIT PANTS

「ニットらしからぬ直線フォルム」

ニットパンツ／Graphpaper（グラフペーパー 東京） 最高品質のメリノウールを100％使用。動きやすく、快適なはき心地が魅力のニットパンツ。ほっこり見えを防ぐハリ感のあるストレートかつ、INにも向くフラットなはき口なら手抜きに見えず都会的。







LAYERED SKIRT

「表情のある異素材MIX」

レイヤードスカート／BEIGE,（オンワード樫山 お客様相談室） ドレープと相まって華やか。シルクタッチなシアー生地に、メッシュ風の「からみ織り」が目新しい軽やかなウールをドッキング。ウールのすそは抜け感のある切りっぱなしデザイン。







とにかくラクで「スタイル良く見える」 黒の中でもとくにいいボトム