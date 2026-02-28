【FIBAワールドカップ予選】日本代表 80−87 中国代表（2月26日／沖縄サントリーアリーナ）

【映像】ボールに触れた…中国HCの「妨害」

日本のバスケファンを激怒させた中国HC（ヘッドコーチ）による“前代未聞の妨害行為”は、海を越えた中国でも大きな波紋を呼んでいる。現地のメディアやファンの間でも、自国の指揮官に対する厳しい「非難」や「呆れ」の声が上がっているのだ。

日本代表は2月26日、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window2」で中国代表と対戦。桶谷大HCの初陣だったが、80−87で逆転負けを喫した。

物議を醸す場面が少なくなかったこの試合で、最も話題となったのが第4クォーター残り7分10秒のシーン。日本のSG富永啓生が右サイドをドリブルで突破しようとした際、サイドライン際まで身を乗り出していた中国のグオ・シーチャンHCが、手でボールを触るという信じられないプレー妨害が発生したのだ。

本来であれば、ディスクォリファイングファウル（最も悪質で、スポーツマンシップに反する暴力行為や危険な接触に対して宣告される）で一発退場になってもおかしくない愚行。しかし、中国HCはお咎めなし、日本ボールからの再開として処理されたため、富永や渡邊雄太が激しく抗議し、日本のファンからも非難が殺到した。

しかし、この問題行動に対して怒りの声を上げているのは日本のファンだけではない。中国のスポーツメディア『新浪体育』は、「試合後に拡散された写真や動画では、たしかにグオHCはボールに触れていた。テクニカルファウル（スポーツマンシップに反する行為などに対して宣告される反則）が妥当だった」と報じ、グオHCの行動を問題視した。

中国リーグでも同様の問題行動を…

さらに同メディアによると、グオHCは中国リーグのクラブでHCを務めていた当時から、この日のようにコート内に侵入して相手選手にプレッシャーをかけたり、邪魔したりする行為を繰り返していたという。過去には、対戦相手のクラブから「監督、一線を越えて駐車（進入）しないでください」と、試合前のポスターで皮肉られたこともあるほどの「常習犯」だったという。

記事内では、国内リーグの審判はこれを「熱心な指導の表れ」として大目に見てきた背景があると説明。しかし、「この不適切な行動を直さなければ、FIBA（国際バスケットボール連盟）の厳格な国際大会ではファウルの対象となり、チームにとって命取りになる」と、指揮官の“悪癖”に対して警鐘を鳴らしている。

こうした事実が報じられると、最大15点差を大逆転して勝利に沸いていたはずの中国ネット上でも、自国HCに対する批判が噴出。現地のファンからは「最初はAIかと思ったよ」「ここまでやってるのは初めてみた」といった驚きの声に加え、「本当に不適切」「イライラする振る舞い」「またいつもの悪い癖が出た」「一線を越えるべきではない」「国際大会でやらかしたら痛い目を見るぞ」と呆れるコメントが続出。さらには「恥を知れ」と、スポーツマンシップに反する暴走を厳しく非難する声も上がっている。

なお、日本代表は3月1日に同じくホーム沖縄で韓国代表と対戦。桶谷ジャパンの初勝利に期待したい。

（ABEMA／FIBAワールドカップ予選）

