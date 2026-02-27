Aマッソ・加納が、紺野ぶるまから結婚相手について鋭く突き詰める場面があった。

【映像】Aマッソ加納が隠していた旦那

2026年2月26日放送の「見取り図じゃん」では、世の中のさまざまな「水掛け論」に終止符を打つ人気企画「水掛け厳禁！女子びちゃびちゃ論」を開催。この企画は、白熱した討論が繰り広げられる中で、理屈を超えてヒートアップした際の「最終手段」として用意された水を、文字通り浴びせ合う泥沼の討論バトルである。MCの見取り図（盛山晋太郎、リリー）と判定人の砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）が見守る中、熊元プロレス、稲田美紀（紅しょうが）、加納（Ａマッソ）、福留光帆、紺野ぶるま、鈴木ユリアが集結し、「女性芸能人が売れるために必要なのは男性ファンか女性ファンか」というテーマで激突した。

「男性ファン派」の紺野は、対立する「女性ファン派」の筆頭である加納に対し、「でもさ加納ちゃん、男性ファンと結婚してない？」と直球の質問を投げかけた。突然の先制攻撃に、加納は思わず笑い出し「男性ファンっていうか…」と言葉を濁そうとするも、紺野は「ファンでしょ！ ファンと結婚してるでしょ！」と容赦なく声を張り上げた。追い詰められた加納は「何が悪いねん」と開き直り、ファンとの結婚を認めた。

この事実に、見取り図リリーは「そうなんや」と驚き、元アイドルの福留光帆も「まじっすか？」と目を丸くした。加納は「（ファンと結婚は）しましたよ。でも売れるために必要じゃなかったから」と、仕事と私生活を切り離していたと説明。しかし、紺野は手を緩めることなく「でもさ、（結婚を）隠してたよね？」と徹底追及。逃げ場をなくした加納は「うん、隠してた、隠してた、ほんで？」と開き直り、半ば逆ギレ状態で応戦していた。