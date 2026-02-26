比嘉愛未「ほっとひといき」健康的な料理並ぶ食卓に「器も盛り付けも素敵すぎる」「バランスも良くて理想のご飯」の声
【モデルプレス＝2026/02/26】女優の比嘉愛未が2月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。健康的な料理が並ぶ食卓を公開した。
【写真】39歳朝ドラ女優「器も盛り付けも素敵すぎる」タラのバターポン酢焼き・しらすとピーマンのナムルなど並ぶ食卓
比嘉は「本日のお献立」と記し、食卓の写真を投稿。表面に綺麗な焼き色のついた「タラのバターポン酢焼き」と鮮やかな緑が目を引く「しらすとピーマンのナムル」、ふわふわの卵が広がる「トマトと卵の中華スープ」と食物繊維が豊富な「麦ご飯」が並ぶ健康的な食卓を披露し、「ほっとひといき」「今日もおつかれさまでした」と締めくくっていた。
この投稿に、ファンからは「癒される食卓」「バランスも良くて理想のご飯」「丁寧な暮らしが伝わる」「器も盛り付けも素敵すぎる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】39歳朝ドラ女優「器も盛り付けも素敵すぎる」タラのバターポン酢焼き・しらすとピーマンのナムルなど並ぶ食卓
◆比嘉愛未、健康的な料理並ぶ食卓披露
比嘉は「本日のお献立」と記し、食卓の写真を投稿。表面に綺麗な焼き色のついた「タラのバターポン酢焼き」と鮮やかな緑が目を引く「しらすとピーマンのナムル」、ふわふわの卵が広がる「トマトと卵の中華スープ」と食物繊維が豊富な「麦ご飯」が並ぶ健康的な食卓を披露し、「ほっとひといき」「今日もおつかれさまでした」と締めくくっていた。
◆比嘉愛未の投稿に「丁寧な暮らしが伝わる」の声
この投稿に、ファンからは「癒される食卓」「バランスも良くて理想のご飯」「丁寧な暮らしが伝わる」「器も盛り付けも素敵すぎる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】