ツーハッチのチューリップ刺繍ランジェリー登場！春気分高まる新作

インナーファッションブランド「tu-hacci（ツーハッチ）」から、春らしい華やかさを楽しめる新作《Leene》チューリップレースブラ＆ショーツが登場しました。人気の補正ブラシリーズ「Leene」ならではの快適な着け心地と、美しいI字谷間メイクを叶える機能性が魅力。可憐なチューリップ刺繍が気分を高めてくれる、春にぴったりのランジェリーです♡

チューリップ刺繍が彩る春デザイン

《Leene》チューリップレースブラ＆ショーツは、オリジナルで描き下ろしたチューリップモチーフの刺繍が特徴のランジェリーです。

繊細な刺繍が華やかさと愛らしさを演出し、身に着けるだけで春らしい気分に。カラーは上品で清らかなアイボリー、可憐なピンク、透明感を引き立てるスモークブルーの全3色展開です。

春の訪れを感じさせる優しい色合いが、日常のランジェリーを特別な一枚にしてくれます。

痛くないI字谷間メイクを実現

補正ブラシリーズ「Leene」は、自胸を活かした「痛くない」ストレスフリーな着用感が魅力。

前中心の低いL字構造によりワイヤーが食い込みにくく、外側からバストを寄せ上げて美しいI字谷間を演出します。長時間の着用でも快適に過ごせる設計が嬉しいポイントです。

ショーツにはフェイクリボンデザインを採用し、隠しゴム付きでほどけても安心。お好みに合わせてカットして使用することもできます。

商品情報

《Leene》チューリップレースブラ＆ショーツ

価格：4,880円～

サイズ：A70～G75（カラー：アイボリー／ピンク／スモークブルー）

春の気分を楽しむランジェリー

春らしい華やかさと機能性を兼ね備えた《Leene》チューリップレースブラ＆ショーツは、毎日を少し特別にしてくれるランジェリーです。

可憐な刺繍デザインと快適な着け心地で、内側から気分を高めてくれるのも魅力。新しい季節に向けて、自分らしい一枚を選んでみてはいかがでしょうか♪