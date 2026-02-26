山田花子、息子2人顔出しの夕飯ショット公開「イケメン兄弟」「ポーズがお茶目で可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/02/26】お笑いタレントの山田花子が2月24日、自身のブログを更新。息子2人の夕食の風景を公開し、話題となっている。
山田は「今日の晩ご飯は『お鍋うどん』」「スーパーで安かった 豆苗、青梗菜」「ロナウドちゃん大好き水菜 うどん、豚肉が入ってるよ」「野菜がグチャグチャ 色味も気にしてない」「でも味はピカイチ「美味しい！」って食べてくれた」と記し、ブログを更新。ロナウドちゃんの愛称で呼ばれる次男の好物だという水菜や、その他青菜がたっぷり入った鍋の写真、息子たちが鍋を食べている写真を公開した。13歳の長男は顔の前でピースサインを作りやや恥ずかしそうに、9歳の次男は満面の笑みでピースサインをして、それぞれ写真に収まっている。
この投稿に、ファンからは「めっちゃいい笑顔」「イケメン兄弟」「ポーズがお茶目で可愛い」「野菜たっぷりで美味しそう」「たくさん食べて大きくなってね」「母の愛を感じる」「健康的な食事」などと反響が寄せられている。
山田は、2010年にトランペット奏者の福島正紀氏と結婚し、2012年6月に長男、2016年5月に次男を出産した。（modelpress編集部）
◆山田花子、息子2人を顔出し
◆山田花子の投稿に反響
