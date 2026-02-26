昨年１１月から配信が始まったインターネット配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋（ダウンタウンプラス）」の大物ゲストにネットは驚きに包まれている。

公式インスタグラムが２６日までに更新され、「収録後インタビュー」の動画がアップされた。「『松本人志と◯◯したい』に、田原総一朗さんが出演します」。ジャーナリスト・田原総一朗氏（９１）だ。

グレーのニット姿の田原氏は、スタッフから出演した感想を問われると「久しぶりにね、超売れっ子の松本さんにお会いして。本当はもっとお話ししたかったんだけど。あまり時間がなくて…ええ、でも楽しかったです」と笑顔を見せた。

フォロワーは「意外すぎるゲスト！」「まじでー？？」「驚きのキャスティング！！！「お元気そうで何より」「えええええ！超予想外の出演者…！色々スゴイ」「人選がすごい」「え？まじで？」とまさかの人物に驚きが止まらず。ネット上でも「え！？あの田原総一朗さんが！？ダウンタウンプラスに！？」「出演者に毎回驚かされる」などの声が寄せられた。