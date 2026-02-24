服は変えない「メイクを変える」同じ服でも「行き先が増える」メイクのテクニック







出かける先で、誰と会うかで、今日の気分次第で。「こうありたい」イメージは毎日変わるもの。同じ服を着ていても、メイクを変えるだけで、実は簡単にムードを操れる。心変わりにこたえて目新しい姿をかなえる、アイディアをラインアップ。







「色も質感もやわらかなニット」を着回すなら…

メイクのコツは、ニットの淡い色に寄り添いながら、引き締まるポイントをどこかに置くこと。やさしげなテンションをベースに、さりげない色づかいやニュアンシーな質感で正反対の予定を行き来。







Type.A

「めざすは、大人のしゃれ感」 ≫ トレンドのピンクを眉にラフ塗り



たとえば、お気に入りの店で友人と集う夜。肩ひじ張らず、けれどさりげなくトレンド感は押さえておきたい。それなら、この春のキーワード、ピンクで眉を染め上げて。カジュアルな毛流れをつくったら、強さの奥に心地いい抜けも漂わせられる。







【 HOW TO 】

MiMCのマスカラを眉毛に塗布。キレイな毛流れに整えるのではなく、ブラシを上下ランダムに動かしてラフさを意識。毛足の長いニット×ダウンヘアの合わせに品があるぶん、眉メイクではハズしを加えるのがコツ。M・A・Cのリップを唇の輪郭に沿ってオン。







Type.B

「やさしい知性をまといたい」 ≫ 頬に広げたブラウンでカラーリンク



ふわふわのカシミヤニットのように、やわらかく上品な女性像をめざしたい。そんなムードをあと押しするのは、ニットと呼応するニュアンスブラウンのフェイスパウダー。頬のやや下に広く薄くぼかしたら、しなやかな知性が宿る。







【 HOW TO 】

主役は、ひとつでブロンザー・ハイライター・チークの役目をはたすフェイスパウダー。濃淡のある4色が、ひとりでに陰影と光をつくり出してくれる。頬全体に影を落とすイメージで、三角に広げる。リップは明るいピンクを選んで華やぎアップ。







（使用したコスメのプライスや詳細へ）

