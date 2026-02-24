【パペットスンスン】スシローコラボ再び！ 3月4日より限定グッズ付きメニュー展開
パペットスンスンとスシローとのコラボ企画第二弾が、3月4日より全国のスシロー店舗にて実施される。
『パペットスンスン』は、青い毛をした6才のパペットの男の子「スンスン」と、その親友の「ノンノン」、おじいちゃんの「ゾンゾン」などとの何気ない日常を描いた作品で、SNSの総フォロワー数は200万人を越えている。7月2日（水）からは『めざましテレビ』内で毎週水曜7時40分ごろ、ショートムービー『パペットスンスン』が放送中の、今最も注目のコンテンツ。
本コラボは、2024年11月に開催されたコラボ企画の第二弾。今回は「スンスン」「ノンノン」「ゾンゾン」に加え、「ツクツク」と「ファンファン」もデザインに登場。コラボ限定ピック付きのおすしや、コラボ限定ステッカー付きのスイーツなどが展開される。
また、おすしのネタをギュッと抱えているスンスンのコラボ限定指人形マスコット（全3種）付きのソフトドリンクのほか、コラボ限定クリアカード（全3種）付きの「天然インド鮪7貫盛り」、コラボ限定クリアポーチ＆シール付きの「ぷちローセット」など、オリジナルのノベルティがもらえるメニューも多数登場する。
また、本キャンペーン開催中にスシロー公式Xをフォローし、スシロー公式Xから投稿される対象のキャンペーン投稿（初回は2026年3月4日午前8時以降に投稿予定）をリポストすると、抽選で20名にスシローで使用できるお食事券1万円分が当たるキャンペーンも実施される。
（C）PUPPET SUNSUN/PS committee
