3児の母・川崎希「アレクと合作のお弁当」公開「彩りバッチリ」「忙しいのに手作り尊敬」と反響
【モデルプレス＝2026/02/24】タレントの川崎希が2月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫のモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと合作したというお弁当を公開し、反響を呼んでいる
【写真】38歳元AKB「彩りバッチリ」唐揚げ・ゆで卵など詰められた夫婦合作弁当
川崎は「きょうはアレクと合作のお弁当」とつづり、3つの容器に分けられたお弁当の写真を投稿。「彩りよくなってきたかな？？」とも言葉を添えており、白米に添えられた唐揚げや、人参、ゆで卵、ほうれん草の和え物に、苺の赤が彩りよく並んでいる。
また、アレクサンダーも自身のストーリーズで同じお弁当の写真を引用。唐揚げひとつとご飯だけの弁当箱が気になった様子で「唐揚げもう一個増やすか！！」とコメントを添えて投稿している。
この投稿に、ファンからは「夫婦合作素敵」「彩りバッチリで美味しそう」「唐揚げ追加リクエストが面白い」「愛情ダブルでたっぷり」「忙しいのに手作り尊敬」などといった声が寄せられている。
川崎は、2013年2月にアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
◆川崎希、アレクと合作のお弁当披露
◆川崎希とアレクの投稿に反響
