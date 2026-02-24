MC 若林正恭（オードリー）2月25日（水）よる1１時06分～「インダストリー7.0　～ニッポン発、世界へ～」

©テレビ東京

テレ東では、2月25日(水)よる11時06分から「インダストリー7.0 ～ニッポン発、世界へ～」を放送します。

大好評、オードリー 若林正恭の経済特番第6弾です。独自の技術力をもって社会課題の解決に挑むテック系企業の経営者などを招き、技術論や開発にかける思い、さらには世界進出の可能性まで・・・様々な角度から深掘りしていきます。

世界が「第5次産業革命」という構造変化の渦中にある今、単なる企業の点としての事象を描くのではなく、背景にある市場の優位性や世界を変えるビジネスとしての可能性を複層的に検証していきます。世の中の常識を疑い、新たな価値を模索する20代から40代のビジネスパーソンに向けて目まぐるしく変化する時代を生き抜くための指針を提示する、新たな経済トーク番組です。ぜひご覧ください！

【若林正恭（オードリー）コメント】

AIを活用した自動受粉ロボットには、ここまで進んでいるものなのかとビックリさせられました。それと同時に、目に見える形で５年以内に色々な事が変わってくるんだなと実感したのも事実です。イチゴの完全自動栽培にも驚きましたが、そういったことの更に奥に日本が元気になるのでは、宇宙にも行けるようになるのでは、とワクワクしました。たくさん喋れて、聞きたいことも全て聞くことができたので、とても楽しかったです。「あちこちオードリー」を収録しているのかと思うくらいのトーク量になっていますので、ぜひご覧いただけると嬉しいです。



【テレビ東京 報道局 花岡昌平 プロデューサーコメント】

若林さんとの経済特番も、今回で６回目を迎えました。タイトル・スタジオセットも一新し、これまでの特番より一層パワーアップ！収録後、若林さんが「こんなにずっと喋っちゃっていいの？」と心配したくらい、若林さんのトークを全面に押し出した骨太な経済トーク番組です。若林さん独自の観察眼（ミクロな視点）に、その分野の専門家の深掘り解説（マクロな視点）が融合して、日本経済を多面的に見ることができる内容に仕上がりました。ぜひご期待ください！

【主な番組内容】

気候変動に伴う食料の供給不全と価格高騰という喫緊の課題に対し、AIを活用した自動受粉ロボットで立ち向かう東大発ベンチャー「Harvest X（ハーベストエックス）」を取り上げます。Harvest Xは、従来ハチが担っていた受粉プロセスをロボットで代替することで、植物工場におけるイチゴの完全自動栽培と安定生産を可能にするシステムを構築し、既に菓子メーカーなどへの外販も開始しています。異常気象による食料危機の克服を目指す技術の裏側と、開発に懸ける情熱を、スタジオトークとVTRを通じて詳細に描きます。





【番組概要】

【番組名】 「インダストリー7.0 ～ニッポン発、世界へ～」

【放送日時】 2月25日(水) よる11時６分～11時55分

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【出演】 ＜MC＞ 若林正恭（オードリー）

＜ゲスト＞市川友貴、佐々木誠幸（Harvest X）

＜解説＞石山洸（AIサービス開発企業「エクサウィザーズ」元社長）

＜ナレーター＞大塚明夫

【エグゼクティブ・プロデューサー】 清水昇 (テレビ東京 報道局)

【プロデューサー】 花岡昌平 (テレビ東京 報道局)

