広島がC大阪に劇的勝利で2勝目！ G大阪や京都らが初白星／J1百年構想リーグ第3節
明治安田J1百年構想リーグの地域リーグラウンド第3節が21日と22日に各地で開催された。
22日開催された試合では、ここまで勝利のないファジアーノ岡山とガンバ大阪が対戦。ルカオのPK弾で14分に岡山が先制に成功したものの、32分のデニス・ヒュメットと、76分の南野遥海のゴールで逆転したG大阪が2−1で初白星を飾った。
同じく未勝利対決となった京都サンガF.C.とアビスパ福岡の一戦は、ラファエル・エリアスとマルコ・トゥーリオのゴールで京都に軍配が上がった。
また、WESTで首位に立つサンフレッチェ広島はセレッソ大阪と対戦し、55分にジャーメイン良の強烈な左足シュートで先制すると、90＋5分に櫻川ソロモンに同点弾を決められたものの、90＋7分に東俊希が劇的な決勝点を挙げ、2−1で勝利し、2勝目を挙げた。
今節の試合結果、順位表、次節対戦カードは以下の通り。
【EAST】
東京ヴェルディ 2−2（PK戦：4−3） FC町田ゼルビア
横浜F・マリノス 0−2 浦和レッズ
川崎フロンターレ 1−2 FC東京
鹿島アントラーズ 2−0 柏レイソル
水戸ホーリーホック 1−1（PK戦：5−3） ジェフユナイテッド千葉
【WEST】
清水エスパルス 1−0 ヴィッセル神戸
名古屋グランパス 1−3 V・ファーレン長崎
京都サンガF.C. 2−0 アビスパ福岡
ファジアーノ岡山 1−2 ガンバ大阪
セレッソ大阪 1−2 サンフレッチェ広島
※（）内は勝ち点／得失点差
【EAST】
1位 東京V（8／＋3）
2位 浦和（7／＋4）
3位 鹿島（7／＋3）
4位 FC東京（7／＋1）
5位 町田（6／＋1）
6位 川崎F（5／＋1）
7位 水戸（3／−2）
8位 千葉（2／−2）
9位 横浜FM（0／−4）
10位 柏（0／−5）
【WEST】
1位 広島（8／＋3）
2位 京都（6／＋2）
3位 G大阪（6／＋1）
4位 神戸（5／＋1）
5位 名古屋（5／−1）
6位 C大阪（4／＋1）
7位 清水（4／0）
8位 長崎（3／−2）
9位 岡山（2／−1）
10位 福岡（2／−4）
▼2月27日（金）
【EAST】
町田 vs 千葉
【WEST】
神戸 vs 福岡
広島 vs 京都
▼2月28日（土）
【EAST】
横浜FM vs 東京V
浦和 vs 鹿島
FC東京 vs 柏
【WEST】
G大阪 vs 清水
長崎 vs C大阪
▼3月1日（日）
【EAST】
川崎F vs 水戸
【WEST】
岡山 vs 名古屋
