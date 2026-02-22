広島がC大阪に劇的勝利で2勝目！　G大阪や京都らが初白星／J1百年構想リーグ第3節

　明治安田J1百年構想リーグの地域リーグラウンド第3節が21日と22日に各地で開催された。

　22日開催された試合では、ここまで勝利のないファジアーノ岡山とガンバ大阪が対戦。ルカオのPK弾で14分に岡山が先制に成功したものの、32分のデニス・ヒュメットと、76分の南野遥海のゴールで逆転したG大阪が2−1で初白星を飾った。

　同じく未勝利対決となった京都サンガF.C.とアビスパ福岡の一戦は、ラファエル・エリアスとマルコ・トゥーリオのゴールで京都に軍配が上がった。

　また、WESTで首位に立つサンフレッチェ広島はセレッソ大阪と対戦し、55分にジャーメイン良の強烈な左足シュートで先制すると、90＋5分に櫻川ソロモンに同点弾を決められたものの、90＋7分に東俊希が劇的な決勝点を挙げ、2−1で勝利し、2勝目を挙げた。

　今節の試合結果、順位表、次節対戦カードは以下の通り。

■J1百年構想　地域リーグラウンド第3節


【EAST】
東京ヴェルディ　2−2（PK戦：4−3）　FC町田ゼルビア
横浜F・マリノス　0−2　浦和レッズ
川崎フロンターレ　1−2　FC東京
鹿島アントラーズ　2−0　柏レイソル
水戸ホーリーホック　1−1（PK戦：5−3）　ジェフユナイテッド千葉

【WEST】
清水エスパルス　1−0　ヴィッセル神戸
名古屋グランパス　1−3　V・ファーレン長崎
京都サンガF.C.　2−0　アビスパ福岡
ファジアーノ岡山　1−2　ガンバ大阪
セレッソ大阪　1−2　サンフレッチェ広島

■順位表


※（）内は勝ち点／得失点差
【EAST】
1位　東京V（8／＋3）
2位　浦和（7／＋4）
3位　鹿島（7／＋3）
4位　FC東京（7／＋1）
5位　町田（6／＋1）
6位　川崎F（5／＋1）
7位　水戸（3／−2）
8位　千葉（2／−2）
9位　横浜FM（0／−4）
10位　柏（0／−5）

【WEST】
1位　広島（8／＋3）
2位　京都（6／＋2）
3位　G大阪（6／＋1）
4位　神戸（5／＋1）
5位　名古屋（5／−1）
6位　C大阪（4／＋1）
7位　清水（4／0）
8位　長崎（3／−2）
9位　岡山（2／−1）
10位　福岡（2／−4）

■次節の対戦カード


▼2月27日（金）
【EAST】
町田　vs　千葉

【WEST】
神戸　vs　福岡
広島　vs　京都

▼2月28日（土）
【EAST】
横浜FM　 vs　東京V
浦和　vs　鹿島
FC東京　vs　柏

【WEST】
G大阪　vs　清水
長崎　vs　C大阪

▼3月1日（日）
【EAST】
川崎F　 vs　水戸

【WEST】
岡山　vs　名古屋


【動画】広島FWジャーメイン良が先制点をマーク！