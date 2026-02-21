¡Ö¶ä¤µ¤ó¤ÎÃý¤êÊý¡¢¥¨¥í¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡¡À©ºî¿Ø¤¬¸ì¤ë¡Ø¶äº²¡Ù¿·ºî±Ç²è
º£Ç¯20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥¢¥Ë¥á¡Ø¶äº²¡Ù¤Ç¡¢Ç®¶¸Åª¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¿À°Ò¡Ê¤«¤à¤¤¡Ë¤ò±é¤¸¤ëÆüÌîÁï¤µ¤ó¤È¡¢¿·¤¿¤Ê¡Ø¶äº²¡Ù¤òºî¤Ã¤¿°ÂÆ£¾°Ìé´ÆÆÄ¡õÁ°Àîµ®»Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¡¢2·î13Æü¤Ë¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ø¿··à¾ìÈÇ ¶äº² -µÈ¸¶Âç±ê¾å-¡Ù¤Î¸«¤É¤³¤í¡õÎ¢Â¦¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüÌîÁï as ¿À°Ò
º£¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¡¢¿À°Ò¤ÎÉ½¸½¤ËÄ©Àï
ÅÐ¾ìÉÑÅÙ¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¿Íµ¤ÅêÉ¼¤Ç¤Ï¾ï¤Ë¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¿À°Ò¡£¤½¤ó¤Ê¿Íµ¤¼Ô¤ò±é¤¸¤ëÆüÌî¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤¤ºîÉÊ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¿À°Ò¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ï½ã¿è¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬¹¥¤¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÀµÄ¾¡¢¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¿À°Ò¤¬ËÜ³ÊÅª¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖµÈ¸¶±ê¾åÊÓ¡×¤«¤é¡£¤½¤ÎÊª¸ì¤¬¿·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¡Ö¶Ã¤¤È´ò¤·¤µ¤È¡¢¡ÈÅö»þ¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬½Ð¤ë¤«¤Ê¡©¡É¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¤¤¿¡×¤½¤¦¡£±é¤¸¤ë¾å¤ÇÅØ¤á¤¿¤Î¤Ï¡È¸¶ÅÀ²óµ¢¡É¡£
¡Ö¡Ø¶äº²¡Ù¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÏ¿¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¿À°ÒÁü¤ò¸¶ÅÀ¤ËÌá¤¹ºî¶È¤¬¤Þ¤ºÉ¬Í×¤Ç¤·¤¿¡£TV¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿Ëå¡¦¿À³Ú¤È¤Î´Ø·¸À¤ò¥¼¥í¤ËÌá¤·¡¢ºÆ²ñ»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ëÂçÊÑ¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¿··à¾ìÈÇ¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³Á°¤Ë¤Ï¡ÖTV¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸«ÊÖ¤·¤¿¡×¤½¤¦¤Ç¡£
¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤Ë¼ã¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢16Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤ÎºÐ·î¤¬·Ð¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¿·¤¿¤Ë½Ð¤»¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢TV¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ§½±¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢º£¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¿À°Ò¤ÎÉ½¸½¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿À°Ò¤Ï¡¢¼«Ê¬¤è¤ê¾å¤Î¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÊªÉÝ¤¸¤»¤º¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¸ÀÆ°¤Ë¤âÍ¾Íµ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Åö»þ¤Î¼«Ê¬¤Î±éµ»¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÀÄ¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¶ÛÄ¥¤â´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¤«¤é¤³¤½½Ð¤»¤ëÍ¾Íµ¤µ¤äÍî¤ÁÃå¤¤Ê¤É¤Ï°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×
ÀïÆ®Ì±Â²¡ÈÌëÅÆÂ²¡É¤Î·ì¤òÇ»¤¯¼õ¤±·Ñ¤®¡¢Í¥ÃËÉ÷¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ê¤¬¤é¡¢¾Ð´é¤Ç¿Í¤ò»¦¡Ê¤¢¤ä¡Ë¤á¤ë¿À°Ò¡£¶¯¤µ¤È½À¤é¤«¤µ¤¬º®ºß¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÉ½¸½ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»Ç¤¦¤È¡Ä¡£
¡ÖÆóÌÌÀ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ÏÃ¯¤·¤â¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò½Ö»þ¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤ä¤ë¤«¡¢¤½¤Î°ã¤¤¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿À°Ò¤¬½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ä¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ä¹Ç¯¡¢¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¿À°Ò¤Ï¡¢¡ÖÉÔ´ïÍÑ¤µ¤âÌ¥ÎÏ¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö¿À°Ò¤ÏËå¤Î¤³¤È¤âÉã¿Æ¤Î¤³¤È¤âÊì¿Æ¤Î¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤òÉ½¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡¢Èó¾ï¤ËÉÔ´ïÍÑ¤Ê¿Í´Ö¤À¤Ê¤È¡£¤½¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤µ¤ò¡ÈÌëÅÆ¡É¤Î·ì¤äËÜÇ½¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼«¤éÍÞ¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÆÃ¤Ë¡¢TV¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¸å¤Î¤Û¤¦¡¢¿À³Ú¤È¤Î·»Ëå¥²¥ó¥«¤ÇÉÔ´ïÍÑ¤ÊÍ¥¤·¤µ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ëÅÙ¤ËÁþ¤á¤Ê¤¤¤è¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦Èà¤ÎÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤äËÜ¿´Åª¤Ê¤â¤Î¤ò¶ä¤µ¤ó¤Ï¸«È´¤¤¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
º£²ó¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÉ½»æ¤Ï¶ä»þ¡ß¿À°Ò¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£Æó¿Í¤Î´Ø·¸À¤Ï¡¢ÆüÌî¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¤É¤¦±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¿À³Ú¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÈÆó¿Í¤Î¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡É¤Ç¡¢É½¤ÈÎ¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¿À°Ò¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¶ä¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤¬¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÁÛ¤Î¤ª·»¤Á¤ã¤óÁü¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ¢¤Þ¤·¤¯»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£¼«Ê¬¤¬¤½¤¦ÀÜ¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤É¤«¤·¤µ¤â¶ä¤µ¤ó¤¬°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¿À°Ò¤âÂç³èÌö¤¹¤ë¿·ºî±Ç²è¤ò¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿·¤¿¤ËÂ¤µ¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢³§¤µ¤ó¡¢¡Ø¤ª¤ª¡¼!!¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¡Ø¶äº²¡Ù¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¸ÀÍÕ¤Ë½Å¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¡ØµÈ¸¶±ê¾åÊÓ¡Ù¤Ï²ÈÂ²¤Îºß¤êÊý¤ä¿Æ»Ò¤Î·Ò¤¬¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¿§Ç»¤¯ÉÁ¤«¤ì¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¶ä¤µ¤ó¤¬¿´¤Ë»É¤µ¤ë»×¤¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤³¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ø¶äº²¡Ù¤¬°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×ÆüÌîÁï
¤Ò¤Î¡¦¤µ¤È¤·¡¡8·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³½Ð¿È¡£½Ð±éºî¤Ë¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¡ÊÎû¹ö°É¼÷Ïº¡Ë¡¢¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡Ù¡Êß·Â¼ÂçÃÏ¡Ë¡¢¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¡Ê²ÃÌÐ·ûµª¡Ë¤Ê¤É¡£¸½ºß¡¢¡Ø²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø¡Ù¡Ê¿À³Úºä¿¿¸À¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¡£
´ÆÆÄ¡¦°ÂÆ£¾°Ìé¡ß¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦Á°Àîµ®»Ë
¡È¤é¤·¤µ¡É¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢±ÇÁü¤Ï²Ú¤ä¤«¤Ë¡ª¡Ê°ÂÆ£¡Ë
¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¡ÖµÈ¸¶±ê¾åÊÓ¡×¡£¿ô¤¢¤ëÄ¹ÊÔ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿·ºî±Ç²è¤Ë¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£
Á°Àîµ®»Ë¡Ê°Ê²¼¡¢Á°Àî¡Ë¡¡¿Íµ¤¥¥ã¥é¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¤·¡¢Ë±Àç¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Ê¥é¥¹¥Ü¥¹¤¬¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢ÎÞ¤¢¤ê¡¢¥Ð¥È¥ë¤â¤¢¤ê¡Ä¤È¡¢±Ç²è¤Ë¤·¤ä¤¹¤¤Âêºà¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø¶äº²¡Ù¤Ï´ðËÜ¡¢1ÏÃ´°·ë¤Ç¿Ê¤ß¡¢¤½¤³¤ËÂç¤¤ÊÏÃ¡ÊÄ¹ÊÔ²ó¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂç¤¤ÊÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¡ÖµÈ¸¶±ê¾åÊÓ¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áª¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ º£²ó¡¢¡Ø¶äº²¡Ù¤Ë½é¤á¤Æ»²²Ã¤µ¤ì¤¿°ÂÆ£´ÆÆÄ¡£¤½¤Î¿´¶¤Ï¡©
°ÂÆ£¾°Ìé¡Ê°Ê²¼¡¢°ÂÆ£¡Ë¡¡¡Ø¶äº²¡Ù¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¹â¾¾¿®»Ê¤µ¤ó¤äÆ£ÅÄÍÛ°ì¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¥¢¥Ë¥á¶È³¦¤ËÆþ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¤°¤é¤¤±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ÎÊý¡¹¤¬ºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¤ò¼«Ê¬¤¬°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤È¡¢ºÇ½é¤ÏÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Ëµá¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¶äº²¡Ù¤ò¿·¤·¤¤±ÇÁü¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¡¢Â¾¤Î¥¸¥ã¥ó¥×ºîÉÊ¤Î·à¾ìÈÇ¤È¤â¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥£¥ë¥à¤òºî¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ê¤é¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î°ú¤½Ð¤·¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¼ÂºÝ¡¢Ç÷ÎÏËþÅÀ¤ÎÆÃÊó±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤ÈÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£
°ÂÆ£¡¡²£Ä¹¤Î¥«¥á¥é¤Ç»£¤ë¤ÈÎ×¾ì´¶¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¥·¥Í¥Þ¥¹¥³¡¼¥×¥µ¥¤¥º¤ÇÀ©ºî¤·¤è¤¦¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Æ¡£ºî²è¤äÈþ½Ñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÎáÏÂ¤Î¥¢¥Ë¥á¤ÎÅù¿È´¶¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢TV¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¤Ï°ì¿·¡£Àþ¤ÎÂÀ¤µ¤ä¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢Á´Éô¹½ÃÛ¤·Ä¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤â¸µ¡¹¡¢¡Ø¶äº²¡Ù¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¤·¡¢¡È¶äº²¤Ã¤Ý¤µ¡É¤Ï¼é¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤²¼¥Í¥¿¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«µã¤±¤Á¤ã¤¦¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤¦¤·¤¿¡Ø¶äº²¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ º£ºî¤Ç¤Ï¡¢¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î·Ë¤ä¿¿ÁªÁÈ¤â½Ð¤Æ¤¤ÆÂçË½¤ì¡£
°ÂÆ£¡¡·Ë¤ä¿¿ÁªÁÈ¤ÎÅÐ¾ì¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¿Ø¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤Ç¡£
Á°Àî¡¡¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ÂÆ£¡¡¤¿¤À¡¢Èà¤é¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¶õÃÎÀèÀ¸¤Î°Õ¸þ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢ÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£·Ë¤È¶áÆ£¤ÎÍí¤ß¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¶áÆ£¤Î½÷Áõ¤â¶õÃÎÀèÀ¸¤Î°Æ¤Ç¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Á°Àî¡¡ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤µÓËÜ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
À¼Í¥¿Ø¤Î±éµ»¤ËÇ¯µ¨¤ÈÀ¨¤ß¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÁ°Àî¡Ë
¨¡¨¡ ºîÉÊ¤ò½ÏÃÎ¤¹¤ëÀ¼Í¥¿Ø¤Î±éµ»¤Ë¤Ï¡ÖÇ¯µ¨¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
°ÂÆ£¡¡Æ±¤¸Âæ»ì¤Ç¤âTV¥·¥ê¡¼¥º¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¸À¤¤Êý¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¡¢¼Çµï¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ùÅÄ¡ÊÃÒÏÂ¡Ë¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤Ë¤âÅö»þ¤è¤ê¿§µ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¡£¶ä¤µ¤ó¤ÎÃý¤êÊý¡¢¥¨¥í¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Á°Àî¡¡¤É¤Î¥¥ã¥¹¥È¤µ¤ó¤âÇ¯µ¨¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ÂÆ£¡¡Ë±ÀçÌò¤Î¶ä²ÏËü¾æ¤µ¤ó¤È¤«¡¢¤È¤Æ¤â¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ç¡¢¥·¥Ö¤µ¤âÁý¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤è¤êË±Àç¤Ý¤¤¡£°¤ÉúÅÆÌò¤ÎÂçÄÍ¡ÊË§Ãé¡Ë¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ÆüÌî¤µ¤ó¤Î¿À°Ò¤â²òÁüÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤ËÆüÌî¤µ¤ó¤¬¿À°Ò¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£³§¤µ¤ó¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¥¢¥Õ¥ì¥³Ãæ¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¡¢¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È¶½Ê³¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡ ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤â±ÇÁü¤âÀ¼Í¥¿Ø¤Î±éµ»¤âÁ´¤Æ¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡£¸ø³«¤òÂÔ¤Ä¥Õ¥¡¥ó¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©
Á°Àî¡¡ËÜÅö¤ËÁ´Éô¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ¸À¤¦¤Ê¤éË±Àç¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¼«Ê¬¤âÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿¤³¤È¤ÇË±Àç¤Î°¥½¥¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Èà¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤Ê¡¼¤È¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï³§¤µ¤ó¡¢¶ä¤µ¤óÌÜÀþ¤Ç´Ñ¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2²óÌÜ¡¢3²óÌÜ¤ÏË±ÀçÌÜÀþ¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÂÆ£¡¡ËÍÅª¤Ë¤ÏÀ²ÂÀ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£º£²ó¤ÏÆÃ¤Ë¡¢Èà¤Î´èÄ¥¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æºî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤·¤Æ¡¢À²ÂÀ¤ÈÆüÎØ¡¢Ëü»ö²°¤Ê¤É³Æ¥Á¡¼¥à¤Îå«¤¬Ì¥ÎÏÅª¤ÊºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£°ÂÆ£¾°Ìé
¤¢¤ó¤É¤¦¡¦¤Ê¤ª¤ä¡¡12·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£¥¢¥Ë¥á´ÆÆÄ¡¢±é½Ð²È¡£¼ê¤¬¤±¤¿ºîÉÊ¤Ë¡¢¡ØParadox Live THE ANIMATION¡Ù¡ØÆ£ËÜ¥¿¥Ä¥17- 26 ¥·¥«¥¯¡Ù¤Ê¤É¡£Á°Àîµ®»Ë
¤Þ¤¨¤«¤ï¡¦¤¿¤«¤·¡¡12·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£¥¢¥Ë¥á¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡£ÂåÉ½ºî¤Ë¡¢¡Ø¶äº² THE FINAL¡Ù¡Ø¿··à¾ìÈÇ ¶äº²-µÈ¸¶Âç±ê¾å-¡Ù¤Ê¤É¡£
information¡Ø¿··à¾ìÈÇ ¶äº² -µÈ¸¶Âç±ê¾å-¡Ù
¸¶ºî¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¥´¥ê¥é/¶õÃÎ±Ñ½©¡¡´ÆÆÄ/°ÂÆ£¾°Ìé¡¡´Æ½¤/Æ£ÅÄÍÛ°ì¡¡µÓËÜ/´ßËÜÂî¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ/ÃÝÆâ¿ÊÆó¡¡¼çÂê²Î/SUPER BEAVER¡Ö»¸Á³¡×¡¡2·î13Æü¸ø³«¡£
¼èºà¡¢Ê¸¡¦´ØÀîÄ¾»Ò¡¡Ⓒ¶õÃÎ±Ñ½©/·à¾ìÈÇ¶äº²À½ºî°Ñ°÷²ñ
