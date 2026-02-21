4Ç¯Á°¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¶â¡¦¥·¥§¥ë¥Ð¥³¥ï¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÈþËÆ¥À¥ÀÏ³¤ì¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¥ß¥é¥Î¤Ë½÷¿À¹ßÎ×
2022Ç¯¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿½÷»Ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥¢¥ó¥Ê¡¦¥·¥§¥ë¥Ð¥³¥ïÁª¼ê¡Ê21¡¢¥í¥·¥¢¡Ë¤¬2026Ç¯2·î20Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ß¥é¥Î¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÖWelcome to Milano¡×
¥·¥§¥ë¥Ð¥³¥ïÁª¼ê¤Ï¡ÖWelcome to Milano¡×¤È¤·¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ¿¿ôÅê¹Æ¤·¤¿¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ËºÝ¤·¤Æ¸½ÃÏ¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£17ºÐ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Î¶â¥á¥À¥ë¤«¤é4Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Î¤¦¤Á1ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢Çò¤¤¥Ë¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤Ç¡¢»ëÀþ¤ò³°¤·¤¿¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
2ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¤ÈÇò¤ÎÄ¹Âµ¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥Ç¥Ë¥à¤òÃåÍÑ¡£¸ÞÎØ¤Î¥í¥´¤ÎÁ°¤ËºÂ¤ê¡¢Î¾¼ê¤ò¹¤²¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£3ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤È¹õ¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¡£Æ¬¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤Î¤»¡¢¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£