É±Ï©¾ë¤ÈÌ¾Êª¤òÆ±»þ¤Ë³Ú¤·¤à¡Ø¤¢¤Ê¤´¤á¤·ÊÛÅö¡Ù¡ã¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤ÊÛÅö¤Ï¡©¡ä¡¿µ×½»¾»Ç·
¡½¡ÎÏ¢ºÜ¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÊÛÅö¡Ù¡Ï¡½
¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¸¶ºî¼Ô¤Ç¡¢ÊÛÅöÂç¹¥¤¤Êµ×½»¾»Ç·¤¬¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤ÊÛÅö¡×¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¥°¥ë¥á¥¨¥Ã¥»¥¤¡£º£²ó¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÊÛÅö¡Ù¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤ÏÊ¼¸Ë¸©É±Ï©¤ÎÌ¾Êª¡Ø¤¢¤Ê¤´¤á¤·ÊÛÅö¡Ù¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤ªÌ£¤Ï¤¤¤«¤Ë¡©
¢¡¸ÉÆÈ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÊÛÅö vol.15 ¡ÖÉ±Ï©¾ë¤Ç¤¢¤Ê¤´¤á¤·ÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤¿¡ª¡×
¡¡Ï©¤ÎËÌ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÊ¡ºêÄ®¤Ç»Å»ö¤¬¤¢¤ê¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ±Ø¶á¤¯¤Îµï¼ò²°¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤¬¤¤¤¤Å¹¤Ç¡¢À¸Õª¾ßÌý¤Ç¼Ñ¤ë¡ÖÉ±Ï©¤ª¤Ç¤ó¡×¤ò½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤ÆÃÏ¼ò¡ÖÌ¾¾ë¡×¤ò°û¤ó¤À¡£
¡Ö¤³¤³¤ÇÌ¾¾ë¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Á¤í¤óÉ±Ï©¾ë¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¤ÈÅ¹¼ç¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤È¤¤¤¦´é¤Ç¡¢
¡Ö¹Ô¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×
¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¼Â¤Ï¤Þ¤À¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤È¸À¤¦¤È¡Ö¤¸¤ã¤¢ÌÀÆü¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤¢¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£É±Ï©¤ËÍè¤¿¤é¤¼¤Ò¥¢¥Ê¥´¤â¿©¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤È¤â¸À¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÍâÆü¤ÏÃë¤Ë¤Ïµ¢µþ¤»¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾ë¤«¥¢¥Ê¥´¤«¤É¤Á¤é¤«¤Ò¤È¤Ä¤À¡£¤Ê¤é¾ë¤À¡£ÀµÄ¾¡¢¥¢¥Ê¥´¤Ï¼÷»Ê¤Î»þ¤¿¤Þ¤Ë¿©¤¦¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢±·¤Û¤É¤Î¤´ÃÚÁö´¶¤¬¤Ê¤¤¡£¡¡
¡¡¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÍâÆü10»þ¤Ë±ØÁ°¤Î½É¤ò½Ð¤ÆÉ±Ï©¾ë¤ËÊâ¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£¶á¤¯¤Ç¸«¤ëÉ±Ï©¾ë¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÀÄ¶õ¤Ë±Ç¤¨¤ëÇò¼¿¶ô¤ÎÈþ¤·¤µ¡£¥Ù¡¼¥¸¥å¤¬¤«¤Ã¤¿ÀÐ³À¤Î¿§¤â¾åÉÊ¡£¶á¤¯¤Ç¸«¤Ê¤±¤ì¤ÐÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤Á¡ºÙ¤Ç¹ëÔú¤Ê¾ë¤À¤Ã¤¿¡£Çòºí¾ë¤È¤Ï¸À¤¤ÆÀ¤ÆÌ¯¡£
¡¡¸«¤ËÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤éÂÀ¸Ý¤¬ÌÄ¤ê¤À¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤Èº£Æü¤Ï¤³¤³¤Ç¹±Îã¤Î¡Ö¿Í´Ö¾´ý¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¸«¤¿¤¬¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¤«¡£¾ë¥Ð¥Ã¥¯¤Çµ¤Ê¬ËþÅÀ¤À¡£
¡¡¤¬¡¢¸«¤Æ¤¤¤¯»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¤¡£¼ÇÀ¸¤Ë¤Ï¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¸«²ó¤·¤¿¤é¡ÖÉ±Ï©Ì¾Êª¸µÁÄ¤¢¤Ê¤´¤á¤·¡×¤Î²°Âæ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡ª ¤ä¤Ã¤¿¤¡¡£¡ÖÃº¾Æ¤¢¤Ê¤´ ¤ä¤ÞµÁ¡×¤Î½ÐÅ¹¡£¾ë¤È·ê»ÒÆ±»þ¹¶Î¬À®¸ù¡ª
¡¡¤µ¤Ã¤½¤¯¤½¤³¤Ç¡Ö¤¢¤Ê¤´¾®¤ï¤Ã¤Ñ¤á¤·¡×1300±ß¤òÇã¤Ã¤¿¡£ÃÍÃÊ¤â¤¤¤¤¤¬µÕ¤Ë¿®Íê¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¡£»×¤ï¤ºÃÏ¼ò¡Ö´±Ê¼±Ò¡×¤â°ìÇÕÇã¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£ÀÄ¶õ¤Ë¤½¤Ó¤¨Î©¤ÄÇòºí¾ë¤òÁ°¤Ë¼ò¤È¤¢¤Ê¤´¤á¤·¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÊÛÅö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤À²¤ìÉñÂæ´¶¡£
¡¡¤¢¤Ê¤´¤á¤·¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤Þ¤¤¡£¤¦¤Ê¤®¤è¤ê·Ú¤¯¡¢¤Ç¤â¤ä¤Ï¤ê»³Ü¥¤¬¹ç¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¥ï¥µ¥Ó¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤â¹ç¤¦¡£»³Ü¥¤ï¤µ¤Ó¤¬¤¤¤¤¡£·ê»Ò¤ÈÈÓ¤Î´Ö¤ËÄÑ¼Ñ¤Ã¤Ý¤¤³¤ÂÝ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬¤Þ¤¿¼Â¤Ë¤¤¤¤Æ¯¤¡£¥¢¥Ê¥´¤ÏÃ±ÂÎ¤Ç¤Ê¤¯¤´¤Ï¤ó¤â´Þ¤á¼þ°Ï¤Î¤½¤ì¤é¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¼Â¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤ÊÛÅö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¡¢¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù½ª¤ï¤ëº¢¤Ë¤Ï¥¢¥Ê¥´¼«ÂÎ¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£²¶¤Ï¼÷»Ê²°¤Î·ê»Ò¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾ë¤ò¸«¾å¤²¤Æ°û¤àÃë¤Î¼ò¡¢¼Â¤Ëµ¤Ê¬¤¬¤¤¤¤¡£Íñ¾Æ¤¤ò¤Ä¤Ä¤¤¤ÆÎä¼ò¤ò¤Á¤Ó¤ê¡¢¥¢¥Ê¥´¤ò¤Ò¤È¸ý¡¢¥·¥ç¥¦¥¬¤ò¤Ä¤Ä¤¡¢¤Þ¤¿¤Á¤Ó¤ê¡£²Ö¸«¤Ê¤é¤Ì¾ë¸«ÊÛÅö¡£¤³¤ì¤Ï¤¿¤Þ¤é¤ó¡£¤É¤ó¤É¤ó´Ñ¸÷µÒ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢ÉñÂæ¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¿È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÍªÁ³¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢³»³õ¤òÃå¤¿¿Í´Ö¾´ý¤Î¥³¥Þ¤¿¤Á¤¬Å«ÂÀ¸Ý¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¾¥í¥¾¥í¤ÈÈ×¾å¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£³Ú¤·¤¤³Ú¤·¤¤¡£¤³¤ì¤¬°ìÀ¸¤ÎºÇ¸å¤ÎÊÛÅö¤Ê¤é¡¢¤Ê¤ó¤ÈÌÌÇò¤¡¢²Â¤Æü¤Ç¤¢¤í¤¦¤è¡£
¡½¡ÎÏ¢ºÜ¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÊÛÅö¡Ù¡Ï¡½
¡Úµ×½»¾»Ç·¡Û
1958Ç¯¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Ì¡²è²È¡¦²»³Ú²È¡£ÂåÉ½ºî¤Ë¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¡Êºî²è¡¦Ã«¸ý¥¸¥í¡¼¡Ë¡¢¡Ø²Ö¤Î¥º¥Ü¥éÈÓ¡Ù¡Êºî²è¡¦¿åÂô±Ù»Ò¡Ë¤Ê¤É¡£X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§@qusumi
