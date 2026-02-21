NASA¤Î·î¼þ²ó¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹II¡×¤¤¤è¤¤¤èÆüËÜ»þ´Ö3·î7Æü°Ê¹ß¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤Ø
NASA¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¹Ò¶õ±§Ãè¶É¡Ë¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö2026Ç¯2·î19Æü¿¼Ìë¡¢Í¿Í·î¼þ²ó¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖArtemis II¡Ê¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹II¡Ë¡×¤Î¼Â»Ü¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Âç·¿¥í¥±¥Ã¥È¡ÖSLS¡ÊSpace Launch System¡á¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¦¥í¡¼¥ó¥Á¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡×¤È¿··¿±§ÃèÁ¥¡ÖOrion¡Ê¥ª¥ê¥ª¥ó¡¢¥ª¥é¥¤¥ª¥ó¡Ë¡×¤ÎÂè2²ó¥¦¥§¥Ã¥È¥É¥ì¥¹¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡ÊWDR¡Ë¤ò´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
NASA¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î»î¸³À®¸ù¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢2026Ç¯3·î¤Ë¤âArtemis II¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾¶á¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÅìÉôÉ¸½à»þ2026Ç¯3·î6Æü20»þ29Ê¬¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÍâ7Æü10»þ29Ê¬¡Ë¤«¤é¤Î120Ê¬´Ö¤Ç¤¹¡£3·î¤Ï¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¸½ÃÏ»þ´Ö¤Ç7Æü¡¦8Æü¡¦9Æü¡¦11Æü¤ËÂÇ¤Á¾å¤²µ¡²ñ¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè1²ó¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Î²ÝÂê¤ò¹îÉþ¤·Ç³ÎÁÏ³¤ì¤òÂçÉý¤Ë²þÁ±
WDR¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤ÈÆ±¤¸¼ê½ç¤Ç¿ä¿ÊºÞ¡Ê±ÕÂÎ¿åÁÇ¤È±ÕÂÎ»ÀÁÇ¡Ë¤ò½¼Å¶¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤äÂÇ¤Á¾å¤²Ãæ»ß»þ¤Î¼ê½ç¤Þ¤Ç¤ò°ìÄÌ¤ê³ÎÇ§¤¹¤ë¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²Á°¤Î½ÅÍ×¤ÊÃÏ¾å»î¸³¤Ç¤¹¡£
NASA¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2026Ç¯1·îËö¤«¤é2·î¾å½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè1²óWDR¤Ç¤Ï¡¢SLS¤ËÇ³ÎÁ¤Î±ÕÂÎ¿åÁÇ¤ò½¼Å¶¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀÜÂ³Éô¤ÇÏ³±Ì¤¬È¯À¸¤·¡¢ÌÏµ¼ÂÇ¤Á¾å¤²»þ¹ï¤Î5Ê¬15ÉÃÁ°¤Ç»î¸³¤¬ÃæÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¬»Ò¤¬Èó¾ï¤Ë¾®¤µ¤¯Ï³¤ì¤ä¤¹¤¤±ÕÂÎ¿åÁÇ¤ò¶ËÄã²¹¡¦¹â°µ¤Î´Ä¶²¼¤ÇÀ©¸æ¤¹¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¡¢2022Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿SLS¤ÈOrion¤ÎÌµ¿ÍÈô¹Ô»î¸³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖArtemis I¡Ê¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹I¡Ë¡×¤ÎWDR¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤ÎÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âè1²óWDR¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢NASA¤ÏÀÜÂ³Éô¤Î¥·¡¼¥ë¤ò¸ò´¹¤·¤¿¾å¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÂè2²óWDR¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÂÇ¤Á¾å¤²¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëCharlie Blackwell-Thompson»á¤Ï¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë´°Î»¸å¤Î¸½ÃÏ»þ´Ö2·î20Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥·¡¼¥ë¤¬Èó¾ï¤ËÎÉ¹¥¤Ëµ¡Ç½¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÞÂ®½¼Å¶Ãæ¤ÎÇ³ÎÁÏ³±ÌÎ¨¤Ï¤ï¤º¤«0.4%¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢Á°²ó¤ÎArtemis I¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó»þ¤è¤ê¤âÍ¥¤ì¤¿·ë²Ì¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¿®¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤ò´°Î»
º£²ó¤ÎWDR¤Ç¤ÏÈ¯¼Í´ÉÀ©¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤ÎÃÏ¾åÄÌ¿®¤¬°ì»þÅÓÀä¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ÉÀ©¥Á¡¼¥à¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÎÄÌ¿®¼êÃÊ¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ä¿ÊºÞ¤Î½¼Å¶ºî¶È¤ò°ÂÁ´¤Ë·ÑÂ³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»î¸³½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²Ä¾Á°¤Î¼ê½ç¤Ç¤¢¤ë¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤¬·×²èÄÌ¤ê2²ó¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°Õ¿ÞÅª¤Ë¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤òÄä»ß¤·¤Æ»þ·×¤ò´¬¤Ìá¤¹¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¼ê½ç¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢Í½Äê¤µ¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î»î¸³ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤¿¤ÈNASA¤ÏÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÍ½Äê¤ÈÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇ½ª½àÈ÷
ËÁÆ¬¤Ç¤â¿¨¤ì¤¿ÄÌ¤ê¡¢Artemis II¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏºÇÃ»¤Ç¸½ÃÏ»þ´Ö2026Ç¯3·î6Æü¤Ë¤âÂÇ¤Á¾å¤²¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£Reid Wiseman±§ÃèÈô¹Ô»Î¤éArtemis II¤Î¥¯¥ë¡¼4Ì¾¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö2026Ç¯2·î20Æü¤«¤é¥Æ¥¥µ¥¹½£¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¤Ç³ÖÎ¥´ü´Ö¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
NASAÃµºº¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¶É¤Î¶ÉÄ¹Âå¹Ô¤òÌ³¤á¤ëLori Glaze»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£¸å¤ÏWDR¤Î¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤äÈô¹Ô½àÈ÷´°Î»¿³ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢È¯¼ÍÂæ¤Ç¤ÏSLS¥í¥±¥Ã¥ÈÂ¦¤ÎÈô¹ÔÃæÃÇ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎºÆ¥Æ¥¹¥È¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ºÇ½ª½àÈ÷¤¬½çÄ´¤Ë¿Ê¤á¤Ð¡¢NASA¤Ï¡ÖApollo 17¡Ê¥¢¥Ý¥í17¹æ¡Ë¡×°ÊÍè¤ª¤è¤½È¾À¤µª¤Ö¤ê¤Ë¿ÍÎà¤¬·î¼þÊÕ¤Ø¤È¸þ¤«¤¦Artemis II¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£Artemis II¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°Ê²¼¤Î´ØÏ¢µ»ö¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
NASA¤¬¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹II¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥í¥±¥Ã¥È¡ÖSLS¡×¤ò¼ÍÅÀ¤Ø°ÜÆ°¡¡1·îËö°Ê¹ß¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤òÍ½Äê¡Ê2026Ç¯1·î18Æü¡Ë
Ê¸¡¿¥½¥é¥Î¥µ¥¡¡ÊÔ½¸¡¿soraeÊÔ½¸Éô
´ØÏ¢µ»öNASA¤¬·î¼þ²ó¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹II¡×¤ÎÂè2²óÂÇ¤Á¾å¤²¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò´°Î»NASA¤Î·î¼þ²ó¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹II¡×2²óÌÜ¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë³«»Ï¡¡3·î¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²ÌÜ»Ø¤¹¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹II¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç±§ÃèÈô¹Ô»Î¤¬ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦·Ê¿§¡¡NASA¤ÎºÆ¸½Æ°²è»²¹ÍÊ¸¸¥¡¦½ÐÅµNASA - NASA's Artemis II Fueling Test News Conference (Feb. 20, 2026) (YouTube)
NASA - Artemis (NASA Blogs)