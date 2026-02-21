THE RAMPAGE±ºÀîæÆÊ¿¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤ó¡×¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤ËÆóµÜÏÂÌé¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö»ä¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÄº¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/21¡ÛTHE RAMPAGE¤Î±ºÀîæÆÊ¿¤¬2·î20Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Íò¤ÎÆóµÜÏÂÌé¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛLDH¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Î2¥·¥ç¸ø³«
2·î20Æü¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷½ªÎ»¤ò·Þ¤¨¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤ó¡×¡Ê¤è¤ë7»þ¡Á¡Ë¡£Æ±Æü¡¢±ºÀî¤Ï¡Ö²þ¤á¤Þ¤·¤ÆÆóµÜÏÂÌé¤µ¤ó¤³¤È¥Ë¥Î¤µ¤ó¡ªºòÇ¯¥Ë¥Î¤µ¤ó¤Ø¤Î½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄº¤¤¤¿»þ¤Ï¶Ã¤¤Ç¤·¤¿¤· ¿ä¤·¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦±½¤ò½é¤á¤Æ¤ªÄ°¤¤·¤¿»þ¤Ï¼ª¤òµ¿¤¤»¶¤é¤«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡¢¡¢¿ä¤·¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤ë°Ê¾åÁ´ÎÏ¤Ç´î¤ó¤ÇÄº¤³¤¦¡ªÁ´ÎÏ¤Ç¾Ð¤Ã¤ÆÄº¤³¤¦¡ª¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç³ÆÃÏ¤Ø¹Ô¤Á´ÎÏ¤Ç¥í¥±¤ËÎ×¤Þ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡ªÌó1Ç¯´ÖÈÖÁÈ¤ÇËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È³¨Ê¸»ú¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é´¶¼Õ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤·¤Æ»ä¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÄº¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ê¤É¤³¤Ç»ä¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ï¤Þ¤ÀÊ¹¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ë¥Ë¥Î¤µ¤ó¤ÎÂ¿Ë»¤Ê¤ª»Å»ö¤ÎÆü¡¹¤ÎÃæ¤Ç °ú¤Â³¤¿ä¤·»ö¤â¤·¤ÆÄº¤±¤ë¤è¤¦¤Ë Ä¾ÀÜ²ñ¤¦¤È¶ÛÄ¥¤Ç¤¿¤¸¤¿¤¸¥¿¡¼¥¸¥Ë¥¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬ °ú¤Â³¤¤ä¤é¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤ò´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ ´Ø¤ï¤Ã¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ ¶¦±é¤·¤ÆÄº¤¤¤¿¥²¥¹¥È¤Î³§ÍÍ ¥Ë¥Î¤µ¤ófamily¤Î³§ÍÍ ¥Ë¥Î¤µ¤ó ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆóµÜ¤ÈÈÖÁÈ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢±ºÀî¤ÈÆóµÜ¤¬¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ë¼Ì¿¿¤âÅº¤¨¤é¤ì¤¿¡£
±ºÀî¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö±ºÀî¤¯¤ó¤Û¤ó¤È¤ËÁÇÅ¨¤Ê¿Í¤À¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¥Ë¥Î¤Î¿ä¤·¡×¡Ö¤Þ¤¿ÀäÂÐ¶¦±é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖºÇ¸å¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÍè¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¿ë¤Ë2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ä´ò¤·¤¤¡×¡Ö¥Ë¥Î¤â¿ä¤·¤È¼Ì¿¿¤ò»£¤ì¤Æ´ò¤·¤½¤¦¡×¡Ö¥¿¡¼¥¸¥Ë¥¤Þ¤¿¥Ë¥Î¤È¤Î¶¦±éÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
±ºÀî¤ÏÌó1Ç¯Á°¤è¤ê¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤ó¡×¤Î¥í¥±¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¥ä¥Ð¥¿¡¼¥¸¡×¡Ö¥µ¥ï¥Ç¥£¡¼¥«¥Ã¥×¡×¤ÈÆÈ¼«¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¥í¥±¤ò¿ë¹Ô¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤Þ¤¿¡¢ÊüÁ÷»þ¤ËÆóµÜ¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¿ë¤Ë¤¢¤¿¤¯¤·¤Î¿ä¤·¤¬Í½¹ð¤Ë¡¢¡¢¡¢¡ª¥µ¥ï¥Ç¥£¡¼¥«¥Ã¥×¡×¤È±ºÀî¤¬¡È¿ä¤·¡É¤À¤È¹ðÇò¡£±ºÀî¤ÏÆóµÜ¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡Ö¤¢¤Ã¤·¤â¼Â¤ÏÍ½¹ð¤Ë½Ð¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬Ì´¤Ç¤â´ª°ã¤¤¤Ç¤âÌµ¤±¤ì¤ÐÆóµÜ¤µ¤ó¤Ë¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¡¢¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¥«¥Ã¥×¡ª¡©¡×¡Ö¥ä¥Ð¥¿¡¼¥¸°Æ·ï¤Ç¶½Ê³¤·²á¤®¤ÆÎ®ÀÐ¤Ëº£Ìë¤â¤°¤Ã¤¹¤ê¿²¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
