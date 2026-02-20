宇野実彩子プロデュース「LAVANDA」×Dickies®別注コレクションが登場！

AAA・宇野実彩子プロデュースのファッションブランド「LAVANDA（ラバンダ） 」から、世界的ワークウェアブランド Dickies®（ディッキーズ） とのスペシャルコラボアイテムが登場♡タフで機能的なDickies®の魅力に、LAVANDAならではのフェミニンなデザインを融合した特別ラインは、春夏の着こなしをアップデートする逸品揃い。デイリーに活躍するアイテムがラインアップされています♪

Dickies®×LAVANDAの世界観とは

Dickies® × LAVANDA

LAVANDA 2026春夏コレクションの一環として発表されたDickies®×LAVANDA別注アイテムは、Dickies®が誇る耐久性・機能性をベースに、LAVANDAの“洗練された女性らしさ”をミックスした特別ラインです。

展開予定アイテム例：

・ワークパンツ（Dickies®ベースにLAVANDAシルエット）

・Tシャツ（ロゴや刺繍入り）

・パーカー（春夏向け軽め生地）

・スカート（フェミニンなライン）

・キャップ（限定デザイン）

ストリート感のあるワークテイストに柔らかなシルエットやカラーコーディネートを取り入れ、日常からアクティブシーンまで幅広く対応。

宇野実彩子さん自身のこだわりが随所に反映された、ここでしか手に入らないデザインが魅力です。

※価格・サイズ・カラー等は、公式ストアの詳細ページにてご確認ください。

受注販売＆入手方法ガイド

本コレクションは受注販売形式で提供されます。公式オンラインサイトから2026年2月19日（木）12:00よりオーダー可能となり、2026年6月上旬頃より順次発送予定です。

全国の直営店舗でも同日より展開するため、オンラインとリアルどちらでもチェックできます（在庫や展開は店舗により異なる場合があります）。

春夏コレクションで新たな自分を♡

今回のDickies®×LAVANDA別注アイテムは、宇野実彩子さんの世界観が語られたスペシャルコレクションです♡ワークウェアの機能性とフェミニンな美しさが共存したラインアップは、これからの季節のワードローブに新鮮な風を吹き込みます。受注販売でしか手に入らないデザインを、ぜひこの機会にチェックしてみてくださいね。春夏のおしゃれがもっと楽しくなるはずです♪