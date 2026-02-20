鈴木雅之、デュエットに特化したアルバムリリース決定！渋谷凪咲を迎えた「渋谷で5時」を収録

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

鈴木雅之が、自身のソロデビュー40周年と2026年に迎える古希（70歳）を記念したデュエット・ベスト・アルバム『MARTINI DUET DELUXE』を、3月25日にリリースすることが決定した。

■篠原涼子、白石麻衣、渋谷凪咲とのデュエット曲を収録

本作は、“デュエット”に特化した収録内容となっており、テーマごとに3枚組で構成されている。

Disc1は「King & Diva」と銘打たれ、女性アーティストとの新旧のデュエット楽曲を収録。現在放送中のTVドラマ『パンチドランク・ウーマン－脱獄まであと××日－』の主題歌で、同ドラマの主演を務める篠原涼子とのデュエット曲「Canaria」や、オルケスタ・デ・ラ・ルスを迎えて制作された「今夜は離さない」、2019年のTV番組で一度のみ披露されていた白石麻衣とのデュエット曲「Neccesary (2026 Ver.)」などがアルバムに初収録される。

さらに、平成を象徴する大ヒットデュエット曲「渋谷で5時」に渋谷凪咲を迎え、33年ぶりにリレコーディングを行ったことも発表された。渋谷凪咲にとって今作は、NMB48卒業後初の音源化となる。

Disc2は、実の姉である鈴木聖美とのデュエット曲の数々をまとめた「KING & QUEEN」。昭和を象徴するデュエット曲の金字塔「ロンリー・チャップリン」をはじめ「TAXI」、ロバータ・フラッグとダニー・ハザウェイの名曲「Where is the love」のカバーを新録するなど、姉弟でのデュエットの歴史を辿れる内容となっている。

Disc３は、“アニソン界の大型新人”として2019年以来5作連続での主題歌を務めている『かぐや様は告らせたい』シリーズの主題歌をまとめた「King ＆ Kaguya family」。2025年12月に発表された最新曲、同アニメの主人公・四宮かぐや役を務めた声優・古賀葵を迎えた「アブナイキオク」をはじめ、世界的なヒットとなった「DADDY ! DADDY! DO!」など、全5作品の主題歌すべてが収録されている。

アルバム『MARTINI DUET DELUXE』のリリース日となる3月25日には、2025年のツアー大阪公演でのライブ映像作品『masayuki suzuki taste of martini tour 2025 Step123 season2 “All Time Doo Wop”』も同時発売。ラッツ＆スターのメンバー佐藤善雄、桑野信義に加え、鈴木聖美、倖田來未、岡崎体育がゲスト出演した奇跡の一夜が映像化される。

『MARTINI DUET DELUXE』と『masayuki suzuki taste of martini tour 2025 Step123 season2 “All Time Doo Wop”』は、2月20日より各CDショップやオンラインストアで予約開始。ショップ限定特典や両タイトル購入者を対象として特典も用意されている。

メイン：アルバム通常盤ジャケット写真

■リリース情報

2026.03.25 ON SALE

ALBUM『MARTINI DUET DELUXE』

2026.03.25 ON SALE

Blu-ray＆DVD『masayuki suzuki taste of martini tour 2025 Step123 season2 “All Time Doo Wop”』

■関連リンク

鈴木雅之 OFFICIAL SITE

https://www.martin.jp/