脱・税理士の菅原氏が解説する『貰えば貰うほど危険？生命保険を受け取ると税金がかかる理由を解説します。』は、生命保険金にまつわる税金の構造を整理する内容である。死亡後に受け取る保険金は、故人の手元にあった財産ではないにもかかわらず相続税の対象となる。この直感に反する仕組みの背景にあるのが「みなし相続財産」という考え方だ。



菅原氏はまず、法定相続人と相続人の違いを確認する。実際に財産を受け取る人と、法律上あらかじめ定められた相続人は一致しない場合がある。そして生命保険金には非課税枠が設けられているが、この特例を使えるのは受取人が法定相続人である場合に限られる。一方で法定相続人以外が受け取ると、この枠は適用されず全額が課税対象となる点が大きな分岐となる。



さらに重要なのは、誰が保険料を負担していたかという視点である。亡くなった本人が保険料を支払い、他の家族が受け取る場合は相続税となる。これに対し、親など第三者が保険料を負担し、子が受け取る場合は実質的に「資産の移転」とみなされ、贈与税の問題が生じる。贈与税には年間110万円の基礎控除があるが、それを超える部分に対して課税される構造である。税率水準の違いもあり、契約形態次第で負担感は大きく変わる。



一方、自らが保険料を負担し、自らが受け取る場合は所得税の一時所得として扱われる。この場合は受取額から支払保険料と50万円の特別控除を差し引き、さらに2分の1を課税対象とする計算が用いられる。相続税や贈与税と異なり、保険料を差し引ける点が特徴である。



そして見落としがちなのが、生命保険の非課税枠とは別に存在する相続税全体の基礎控除だ。控除の枠内に遺産総額が収まれば、生命保険金に一部課税対象が生じても最終的に相続税が発生しない場合がある。生命保険だけを切り取るのではなく、遺産全体との関係で判断する必要があるという視点である。



保険は家族を守るための制度だが、契約者・被保険者・受取人の組み合わせ次第で税目が変わる。相続税、贈与税、所得税のいずれが適用されるのか。その分岐点を具体例で追うことで、仕組みの輪郭が浮かび上がる。細かな計算過程やケースごとの違いは動画内で丁寧に示されている。制度の全体像をつかむ入り口として、本編での解説を確認してほしい内容である。