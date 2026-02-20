この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ChatGPTで初心者でもカンタンにLINEスタンプを作る方法をLINE専門家ひらい先生が完全解説！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

LINE専門家のひらい先生氏が、自身のYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」で「【まさかの無料】 ChatGPTで初心者でもカンタンにLINEスタンプを作る方法」という動画を公開。AIツール「ChatGPT」を使い、専門的な知識がなくても無料でオリジナルLINEスタンプの画像を制作する方法を解説した。



動画でひらい先生氏は、ChatGPTに特定の指示を出すだけで、LINEスタンプ用の画像が生成される様子を紹介。今回は「レアチーズケーキのキャラクター」というテーマで、「こんにちは」「OK」「ありがとう」といった日常で使えるテキストが入ったスタンプを16個同時に作成したという。通常は3分ほどで完成するが、今回は10～15分かかったと制作時間を明かしつつも、完成したスタンプのクオリティについて「めちゃくちゃ良くないですか？」と高く評価した。



また、このようなAI生成画像の利用において懸念されがちな著作権の問題にも言及。ひらい先生氏は、ChatGPTで作成した画像は商用利用も可能であると説明し、安心してスタンプ制作に活用できるとの見解を示した。



本動画で紹介された方法を用いれば、イラストが苦手な人でも、自分のアイデアを手軽に形にできる。オリジナルのスタンプでコミュニケーションを楽しみたい人は、試してみてはいかがだろうか。