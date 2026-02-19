この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

KITTE大阪（大阪市北区）4階に2月20日、お好み焼き店「お好み焼ゆかり KITTE大阪店」がオープンする。



KITTE大阪店では、入り口に金のコテのフォトスポットを設置。西梅田にちなんだオリジナルメニューの「西梅田焼」（1,680円）、「梅だぁ～塩焼そば」（1,200円）、「凍結チューハイ（レモン、いちご、マンゴー）」（各620円）も用意する。席数は48席。既存店舗で最大規模という土産コーナーも設置する。



そのほかのメニューは、「厚切り牛タン鉄板焼」（1,480円）、「国産牛のどて焼き」（680円）、「とん平焼」（690円）、「ゆかりの大阪ねぎ餃子（5個）」（480円）、「ミックス焼」（1,580円）、「ゆかり焼」（1,750円）、「国産豚玉」（1,080円）など。



曾根崎本店に続き、お好み焼きを自分で焼ける「お好み焼体験教室」も実施する。平日11時～21時に開催し、所要時間は約100分（体験約50分＋食事約50分）。体験可能人数は4人～48人。料金は1人3,500円ほか。申し込みはウェブサイトで受け付ける。



営業時間は11時～23時。

