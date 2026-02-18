「丸の内ホテル」8階のフレンチレストラン「ポム・ダダン」で提供される季節のアフタヌーンティー。2026年3月1日（日）〜4月26日（日）までの期間は、抹茶、煎茶、ほうじ茶それぞれの個性を生かしたスイーツとセイボリーが揃います。

抹茶テリーヌのキャラメリゼ 玉露とともに

最初に提供されるアミューズは「抹茶テリーヌのキャラメリゼ」。抹茶を贅沢に練り込み、ホワイトチョコレートを合わせることで、なめらかな口どけと奥行きのあるコクを引き出しているのだそう。表面をキャラメリゼすることで生まれる香ばしさが、抹茶の繊細な風味を損なうことなく引き立て、ほのかにナッツを思わせる香りが余韻として口の中に広がります。

このテリーヌに合わせるのは、うまみと甘みが豊かな玉露。同じ畑で日光を遮る伝統的な方法により育まれた玉露と、抹茶ならではの共通したうまみが口の中で溶け合い、まろやかで奥深いマリアージュを生み出します。日本茶の世界観へと誘う、アフタヌーンティーの幕開けを飾る一品です。

スイーツ

スイーツには、表面を香ばしく焼き上げることで、ほうじ茶の深い焙煎香とイチゴのやさしい酸味を引き出した「ほうじ茶と苺のクレームブリュレ」をはじめ、煎茶を練り込んだなめらかなガナッシュにナッツの風味を重ねた「煎茶の生チョコ」、セミドライに仕立てたイチゴの酸味が煎茶の味を引き立てる焼き菓子、しっかりとした歯切れと煎茶の香りを楽しめるタルトなどをラインナップ。

なめらかさ、ふんわりとした軽やかさ、サクッとした歯切れといった食感のコントラストを意識することで、奥行きのある味わいが見事に表現されています。

セイボリー

セイボリーは、煎茶を加えたクリームや、新玉ネギをなめらかなムースに仕立てるなど、やさしい甘みと香りを生かした軽やかな一品に、合鴨のラケ（肉を焼くスタイルの料理）やパテ・ド・カンパーニュといった、肉のうまみをしっかりと感じられる料理が組み合わさっています。

イチゴはソースやマリネとして取り入れ、ほどよい酸味を添えることで塩味に奥行きを与え、スイーツとの緩急を楽しめる味わいに。

ほうじ茶プリンと苺のコンフィチュール 煎茶エスプーマのパフェ

さらに、1000円の追加料金で、層ごとに異なる香りと食感が重なり合うミニデザート「ほうじ茶プリンと苺のコンフィチュール 煎茶エスプーマのパフェ」も楽しめます（なくなり次第販売終了）。

AFTERNOON TEA MENU

ポム・ダダン アフタヌーンティー “日本茶の香りと苺の彩（いろどり）”

●アミューズ

抹茶テリーヌのキャラメリゼ 玉露とともに

●スイーツ

ほうじ茶のマカロン マンゴーチャツネ

ほうじ茶と苺のクレームブリュレ

ほうじ茶と苺のロールケーキ

煎茶の生チョコ

煎茶と苺のパウンドケーキ

煎茶ムースと苺のチョコレートタルト

●セイボリー

苺と煎茶のクリームパン

ポテト・オニオン・チーズのフリッタータ

新玉ねぎのババロアと生ハム 苺とともに

パテ・ド・カンパーニュ サラダ添え 苺のヴィネグレット

ハチミツとオレンジ香る 合鴨のラケ

●スコーン

プレーンスコーン／クロテッドクリーム、苺ジャム

●ドリンク ※カフェフリー120分制（30分前LO）

一保堂茶舖ティーセレクト：くきほうじ茶／玄米茶／和紅茶

コーヒー／紅茶／ハーブティー 他

●ミニデザート ※別途1000円の追加料金

ほうじ茶プリンと苺のコンフィチュール 煎茶エスプーマのパフェ



■丸ノ内ホテル「ポム・ダダン アフタヌーンティー “日本茶の香りと苺の彩（いろどり）”」

所在地：東京都千代田区丸の内1-6-3

場所：フレンチレストラン「ポム・ダダン」（丸ノ内ホテル8F）

TEL：03-3217-1117（6時30分〜22時）

期間：2026年3月1日（日）〜4月26日（日）

時間：14時〜17時30分（15時30分LO）

料金：平日 6000円、土・日曜、祝日 6500円

※ミニデザート追加料金1000円（いずれも税・サービス料込）



※ミニデザートは無くなり次第終了。

※メニューや営業時間は予告なく変更される場合があります。

※画像はすべてイメージです。

Text：森本有紀

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。