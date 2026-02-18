KDDIが「iPhoneとAndroidでeSIM転送」国内初導入、auとUQで
KDDIと沖縄セルラーは、iPhoneとAndroidとの間での「eSIM転送」機能を導入した。国内では初めて。
ここで言う「eSIM転送」とは、iOSやAndroidに用意された標準的な機能のひとつ。iPhoneでは「eSIM クイック転送」とも呼ばれ、古い機種から新しい機種へのデータ転送の流れのなかでeSIMも転送できる。eSIMの再発行ではなく、あたかも目の前の2台のスマホ上でeSIMが移し替えられているかのように利用でき、キャリア側への申込手続きは不要。
2025年秋に登場したiPhone 17シリーズはeSIM専用になった
これまでもiPhone（iOS）同士、あるいはAndroid同士であれば、eSIM転送機能は利用できたが、今回、KDDI・沖縄セルラーがアップルおよびグーグルと協力して、OSの垣根を超えたeSIM転送がサポートされた。
まずは38機種で対応。今後、利用できる機種が増える見込み。auとUQ mobileで利用できる。povoについては、対応に向けて前向きに検討が進められているという。なお、au回線のMVNOは非対応。
なお、2月17日からはeSIM転送の手続きを、0時5分～23時55分まで利用できるようになった。対応機種 iOS（29機種）
iPhone 17 / iPhone 17 Pro / iPhone 17 Pro Max / iPhone Air
iPhone 16 / iPhone 16 Plus / iPhone 16 Pro / iPhone 16 Pro Max / iPhone 16e
iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max
iPhone 14 / iPhone 14 Plus / iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max
iPhone 13 / iPhone 13 mini / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max
iPhone 12 / iPhone 12 mini / iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max
iPhone 11 / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max
iPhone SE（第3世代）Android（9機種）
Google Pixel 10 / Google Pixel 10 Pro / Google Pixel 10 Pro XL / Google Pixel 10 Pro Fold
Google Pixel 9a / Google Pixel 9 / Google Pixel 9 Pro / Google Pixel 9 Pro XL / Google Pixel 9 Pro Fold
スマートフォンメーカー向けには、必要な要件が示されたサポートサイトも用意される。実装後には、接続性能を検証・試験できる環境も提供される。