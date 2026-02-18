今、大注目の「フィジカルＡＩ」とは？石井亮次が最先端の現場から日本の「勝ち筋」を探る　日経スペシャル「マルコ・ポーロの未来地図　～明日につなぐ、ニッポンの勝ち筋～」2月20日（金）夜9時～放送！

ＢＳテレ東では2月20日（金）夜9時から日経スペシャル「マルコ・ポーロの未来地図 ～明日につなぐ、ニッポンの勝ち筋～」を放送します。

“日本は弱くなってしまったのか――。”Googleやテスラ、Netflixなどのグローバル企業に隠れて、成長のチャンスが薄らいでしまっているように見える日本。肝心のＡＩ開発でもアメリカや中国に遅れをとっている印象がありますが、日本からも新しいビジネスの芽は出ています。それは、組織の枠をこえてまだ見ぬ大海原に挑み、未来の地図を描くようなワクワクする仕事です。日本の勝ち筋はどこにあるのか？日本経済新聞社の記者や専門家の視点を交えて分析し、視聴者の皆さんに「ビジネスのヒント」と「未来への道しるべ」を提供する、エンターテインメントを盛り込んだ新しい報道番組をお届けします。

MCを務めるのは、フリーアナウンサーの石井亮次。経済の今を正しく伝え、骨太な取材VTRと当事者を交えた深いスタジオ議論で、多角的な視点から本質をあぶりだします。

今回のテーマは「人手不足をチャンスに」。日本中を悩ませるこの課題こそ、実は次なる成長の起爆剤でした。鍵を握るのは、ＡＩ×ロボティクスの融合。世界の投資家が今、最も注目する「フィジカルＡＩ」の正体に迫ります。石井亮次とともに、最先端の現場から日本の「勝ち筋」を探ります。

■石井亮次

私自身、商売人の息子なので経済には非常に興味がありました。『経済のテレ東』『日経スペシャル』ができるのは大変光栄です。どんな業界にも通じる普遍的なテーマを扱っているので、ビジネスをしている方はもちろん、そうでない方にも「日本ってこんなのあるんだ」という発見がいっぱいあると思います。楽しみながら学べる時間が得られると思いますので、ぜひ見ていただきたいです。

■番組プロデューサー・牛込政雄（ＢＳテレ東 制作局 ニュース部）

この番組の主役は、企業の社長でも専門家でもなく、テレビの前の皆さんです。だからこそ、ＭＣには圧倒的な「共感力」を持つ石井亮次さんにお願いしました。専門用語が飛び交う経済ニュースを、石井さんが視聴者の目線で噛み砕き、納得感のある「自分の事」へと翻訳してくれます。ピンチの裏側には、必ず大きなチャンスが眠っています。今回のテーマである「人手不足」も、見方を変えれば日本がロボットやAI大国へと進化する絶好の機会です。この番組では、そうした「逆転の発想」で成功している現場を徹底的に取材しました。

【タイトル】 日経スペシャル「マルコ・ポーロの未来地図 ～明日につなぐ、ニッポンの勝ち筋～」

【放送日時】 2026年2月20 日（金）夜9時00分～10時09分

【放送局】 ＢＳテレ東（ＢＳ⑦ch）／ ＢＳテレ東４Ｋ（４Ｋ⑦ｃｈ） 全国無料放送

【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

【出演者】 石井亮次

【公式HP】 https://www.bs-tvtokyo.co.jp/marcopolo_miraichizu/

