タレント小川菜摘（63）が17日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）にゲスト出演。夫のダウンタウン浜田雅功を名乗るXアカウントの出現に困惑した。

浜田をめぐっては、最近複数のなりすましアカウントが出現し話題に。浜田の個展「空を横切る飛行雲」の公式アカウントが「【注意】浜田雅功を名乗ったアカウントが存在していますが、本人はSNSをやっておりません」と注意喚起する事態となっていた。

ナイツ塙宣之が「浜田さんもXを始められたようで」とこの件をネタにすると、小川は「だから！フォローしたんでしょ？塙くんさあ」と真偽を確かめず即フォローした塙にあきれた様子。火曜アシスタントの相席スタート山崎ケイが「え？あれなりすましなんですか？」と驚くと、小川は「なりすましだよ！」とツッコんだ。

また「私ね、自分のXに『奥さんをフォローしてないってことは本物かな』っていうコメントが来て。何のこと？と思ってたどったら、うちのゴリラ（浜田）のあれ（アカウント）が出来てて」と苦笑い。「うそだろと思ったけど、フォローされてる方もいるじゃない？私はすぐブロックした」と自身の対応を振り返った。

個展などスタッフ運営による公式アカウントはあるとしつつ、小川は「本人はやってない。おじいちゃんだから何も出来ない。（スマホ）持ってるだけ」と笑い飛ばしていた。