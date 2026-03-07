【モデルプレス＝2026/03/07】タレントの小川菜摘が、6日放送のTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（毎週金曜あさ8時30分〜11時）に出演。次男の職業を明かした。【写真】浜田雅功小川菜摘の次男が携わった人気恋リア◆小川菜摘、長男ハマ・オカモトの中学時代を回想この日、小川が長男でOKAMOTO’Sのハマ・オカモトは中学からベースを始めたと語ると、お笑いタレントの今田耕司が「（ハマは）お笑いにいきたいっていうの