【夫が家庭より義母を優先】義母のギャンブルに、うちのお金が使われていた。夫は「見捨てるわけには…」と話にならない＜第6話まんが＞【2025年下半期BEST】

2025年下半期（7月〜12月）に『婦人公論.jp』で大きな反響を得た記事から、今あらためて読み直したい1本をお届けします。（初公開日：2025年10月7日）********もし夫が義母にコッソリ援助していたら…。44歳の山崎真理子さんは、中学2年生の娘と小学5年生の息子を育てる2児の母。覚えのない夫名義の通帳を見つけると、そこには義母に毎月送金していた記録が。家計に余裕はなく、子どもにお金を遣ってほしいとモヤモヤする真理さん。そんな中、義母のパチンコ通いが発覚して――

* * * * * * *

母さんを見捨てるわけには…

夫はあからさまに私との話し合いを避けたがっていましたが、これは私たちの家計に直結する大事なことです。

ここで引き下がるわけにはいかないと思って、私は言葉を続けました。

普段から短気な夫だけれど、義母の話になると火がついたみたいにすぐ声を荒げます。言い争うたび、私の言葉が全部否定されるみたいだし、「家庭よりお義母さんが大事なんだ」と感じてツラいです。

あー わかったよ！↓↓↓

その他が15万！？

またもや話になりません。

送れって言われたものを送ったんだ↓↓↓

うちから援助を続けるってこと？

「これからはお願いすると思いますけど、よろしくね」

義母が実母に言い放った言葉が、頭の中で何度もリフレインしていました。

第７話へ続く。