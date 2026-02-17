中国のSNS・小紅書（RED）にこのほど、「日本人の思考回路には本当に恐れ入る」との投稿があり、反響を呼んだ。

投稿者は「今日、街をぶらぶらしていたら衝撃の物を見つけた……携帯式ごみ箱だ」とつづり、トラッシュポーチ「ポーイ」の写真をアップした。これは、外出先で出たティッシュや除菌シート、アメやガムの包み紙など、ちょっとしたごみを入れておくためのポーチだ。

投稿者は「日本の街にはほとんどごみ箱がない。そこで彼らは『携帯式のごみ箱』を発明した。本当にかばんにぶら下げて持ち運びできるものだ（笑）。これ洗えるのか？本当に買う人がいるのか？ちょっと奇妙だけど、とても日本らしいとも思う（苦笑）」とつづっている。 写真は小紅書より



中国のネットユーザーからは「日本では必要だと思う」「日本はマジで公共の場所にごみ箱がないからな」といった声がある一方、「ビニール袋持ってればいいじゃん」「薄手のビニール袋でいいと思うけど」「コンビニのビニール袋の方が使いやすいのでは？そのまま捨てられるし」「タピオカミルクティーの店でもらうビニール袋の方が全然コスパが良い」「この商品の包装のビニール袋で事足りる」「問題点は小さすぎるところ」といった指摘が相次いだ。

それでも、「実用的だと思う」「これ悪くない。国内でも最近はごみ箱が見当たらないことがよくある」「私は買う。日本旅行の時にかばんの中でごみが散らかるから、これに入れれば見た目きれいに入れておける」「ポイントはビニール袋よりも見た目が良いこと」「私これ買った。小さなメモとかティッシュとかをかばんの隅に押し込むことがなくなってストレスが減った」など、好意的なコメントも少なくなかった。（翻訳・編集/北田）