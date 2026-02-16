櫻坂46、14thシングル「The growing up train」ジャケットアートワーク公開！コンセプトは「交わる軌道、運命の始動」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

櫻坂46が3月11日に発売する14thシングル「The growing up train」のジャケットアートワークが公開された。

■TYPE-Aにはセンターを務める二期生の藤吉夏鈴が圧倒的なオーラで登場

ｔ前作「Unhappy birthday構文」に引き続きTOCCHIIが担当。さらに本作よりアートディレクションチームに本多恵之、高橋祐司が参加し、ビジュアルディレクションをフジイセイヤが務めるなど、あらたなクリエイティブチームによって制作された。

アートワークのコンセプトは「交わる軌道、運命の始動」。すべてを懸けて進んできた櫻坂46のメンバー一人ひとりの意志や想いがひとつに重なる瞬間を、“日食”という光と影が交わる現象になぞらえて表現。さらに、グループ誕生5年を迎え、そこからまたあらたな運命を動かしていく姿を力強く描いている。

■BACKSメンバーのセンターは村山美羽

TYPE-Aはセンターを務める二期生の藤吉夏鈴が圧倒的なオーラで表紙を飾り、フロントの二期生・田村保乃、三期生・的野美青はTYPE-Bで美しい光を放つ。また、TYPE-DのアートワークはBACKSメンバーで構成されており、今作のBACKSメンバーのセンターが村山美羽であることも明らかに。あわせて、BACKSメンバーによって構成されたティザー映像もYouTube Shortsで公開された。

■リリース情報

2026.02.12 ON SALE

DIGITAL SINGLE「The growing up train」

2026.03.11 ON SALE

SINGLE「The growing up train」

