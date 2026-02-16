スヌーピーのエビチリにプレートパフェも！愛媛・タオル美術館で「カップルプラン」がスタート、2名3000円〜
愛媛県今治市のタオル美術館内にあるミュージアムカフェ、ガーデンカフェ、レストラン王府井(ワン・フー・チン)にて、2026年2月14日から4月14日(火)まで、「SNOOPY Hug Your Happiness カップルプラン」が登場する。PEANUTS(ピーナッツ)75周年記念の特別展「SNOOPY Hug Your Happiness〜スヌーピー しあわせつむぐ展〜」に合わせたオリジナルメニューで、館内3つの飲食店それぞれで異なるスヌーピーモチーフのメニューが楽しめる。「カップルプラン」という名前だが、家族や友達同士での利用ももちろんOKだ。
【写真】スヌーピー型ライスがかわいすぎる「スペシャルエビチリセット」
■スヌーピーモチーフの本格中華！王府井の「スペシャルエビチリセット」
3つのプランの中で最も食べ応えがあるのが、タオル美術館内のレストラン「王府井」で提供される「スヌーピーのスペシャルエビチリセット」(2名5500円)。スヌーピーをかたどったライスに、王府井特製のエビチリソースを合わせた一皿は、思わずスマホを構えたくなるかわいさ。
ぷりっとした海老の食感とピリ辛チリソースの調和は、見た目のかわいさとは裏腹にしっかり本格派。前菜の盛り合わせやコーンスープ、デザートまでバランスよくそろった、大人のためのスヌーピーセットだ。提供はランチタイム(11時〜13時30分)のみ、1日数量限定なので早めの来館をおすすめしたい。
■パンケーキにシューアイスも！ガーデンカフェのスイーツプレート
4階ガーデンカフェでは、「スヌーピーと仲間たちのパンケーキとタオル美術館のいちごを添えたシューアイスプレート」(2名3000円)がドリンク付きで楽しめる。
ふんわり焼き上げたパンケーキにはスヌーピーや仲間たちの焼印が施され、ひんやりなめらかなシューアイスにはタオル美術館で育てられたいちごを添えて、彩り豊かに。ハート型のマシュマロやチョコレートのアクセントが散りばめられたプレートは、まさに“映え”の一言。ガーデンを眺めながらの提供時間は11時〜15時と長めに設定されているので、展示を楽しんだあとのひと休みにもちょうどいい。
■午後のご褒美に。フルーツたっぷりのプレートパフェ
1階ミュージアムカフェで味わえるのは、スヌーピーが大好きなチョコチップフレークをアクセントにした「プレートパフェ」(2名3000円)。ふんわりケーキにとろりと甘い生クリーム、いちご・ブルーベリー・キウイフルーツ・オレンジとフルーツもたっぷりで、スヌーピーとウッドストックがお皿の上で仲良く出迎えてくれる。
写真を撮っても、食べても、思わず笑顔になれるプレートパフェは、午後のちょっと贅沢なティータイムにぴったりの一品。ドリンク付きで2名3000円とお手ごろなのもうれしいポイントだ。提供は14時30分〜16時30分、こちらも1日数量限定となる。
■展示も合わせて1日満喫！「スヌーピー しあわせつむぐ展」開催中
カップルプランをさらに楽しむなら、食事の前後にタオル美術館5階の特別展「SNOOPY Hug Your Happiness〜スヌーピー しあわせつむぐ展〜」へ。全長26メートルの巨大タオルアートや、ふわふわのスヌーピーとハグできる体験型展示、ピーナッツ・ギャングが勢ぞろいするコーナーなど、タオル産地・今治ならではのあたたかみがありながら、どこかグラフィカルで斬新さのあるスヌーピーの世界が広がっている。四国エリア最大級となるPEANUTSグッズ売り場では、イベント限定品を含む800点以上のアイテムも取りそろえる。
スヌーピーのいるレストラン・カフェで過ごす、ちょっと特別なランチやティータイム。春のおでかけの予定がまだ決まっていないなら、大切な人を誘ってタオル美術館へ足を運んでみてはいかが。
「SNOOPY Hug Your Happiness カップルプラン」概要
実施期間：2026年2月14日〜2026年4月14日(火)
会場：タオル美術館内(ミュージアムカフェ、ガーデンカフェ、レストラン王府井)
「SNOOPY Hug Your Happiness 〜スヌーピーしあわせつむぐ展〜」概要
会場：タオル美術館5階有料ギャラリー
開催期間：開催中〜2027年1月26日(火)
時間：9時30分〜18時(最終入場17時)
入場料：大人1000円、中高生800円、小学生600円 ※未就学児無料
