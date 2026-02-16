STARGLOWが英音楽メディアNMEが選ぶ「2026年注目すべき新人アーティスト100組」に日本から唯一選出

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

STARGLOWが、イギリスの音楽総合メディア『NME』が発表した、世界中の注目すべき新進気鋭アーティストを選出するリスト「The NME 100: Essential Emerging Artists For 2026」に選出された。

■日本を代表するあらたな才能としてSTARGLOWを高く評価

1952年に創刊されたイギリスの歴史ある音楽メディア『NME（New Musical Express）』が、音楽の未来を形作る可能性を秘めた世界中の新進アーティストを選出する「NME 100」。2017年の初回発表以降、ビリー・アイリッシュ、デュア・リパ、ヤングブラッド、ケシらが名を連ねてきた、権威ある企画だ。STARGLOWは2026年、日本から唯一の選出となる。

8万人を動員した『BMSG FES’25』にて初ステージを迎え、デビュー前から圧倒的スケールでその第一歩を刻んだSTARGLOWは、2026年1月にデビュー曲「Star Wish」でオリコン週間シングルランキング（2月2日付）1位・Billboard JAPAN週間シングル・セールス・チャート“Top Singles Sales”（1月28日公開）1位を記録。横浜BUNTAIにて開催された初のワンマン公演「STARGLOW DEBUT SHOWCASE『Wish upon a star』」では、2日間の計3公演で約1万5,000人を集客。チケットは一般発売と同時に全公演ソールドアウトとなり、入手困難な状況となるなど、すでに国内で注目を集めている存在となっている。

今回の選出にあたり、NMEは彼らの音楽的クオリティと、次世代を担うポテンシャルを高く評価。日本を代表するあらたな才能として、世界へその名を轟かせる第一歩を刻む事となった。STARGLOWは、今回の快挙を大きな足がかりとし、日本国内のみならず、アジア、そしてグローバルマーケットを見据えた活動が期待される。

STARGLOWは4月1日に2ndシングル「USOTSUKI」をリリース決定。この2ndシングルを携え、4月から全国17都市を巡る自身初のファンミーティングツアー『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-』の開催も決定。デビューからの熱狂をそのままに、さらなる高みへと羽ばたく彼ら。新しい季節の始まりに相応しい、あらたな物語の幕開けを見届けよう。

■リリース情報

2026.04.01 ON SALE

SINGLE「USOTSUKI」

