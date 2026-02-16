NHK¤Î¤É¼«Ëý¤Î»Ê²ñ¤Ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¹âÀ¥¥¢¥Ê¤¬È´Å§¤µ¤ì¤¿Î¢»ö¾ð¡¡ËÜ¿Í¤Ï¡Ö´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¸þÀ¤È°ã¤¦¡×¤È¶Ã¤
NHK¤Ï2026Ç¯ÅÙ¤ÎÈÖÁÈ²þÄê¤ò12Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£4·î¤è¤êÆ±¶É¤Î¿Íµ¤Ä¹¼÷ÈÖÁÈ¡ÖNHK¤Î¤É¼«Ëý¡×¤Î»Ê²ñ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Ï¸½ºß¤Î×¢À¥ÃÒÈþ¡¦ÆóµÜÄ¾µ±¤Î³Ö½µ¸òÂå¤«¤é¡¢¹âÀ¥¹ÌÂ¤¡¦ÄÍ¸¶°¦¤Î¥Ú¥¢¤Ë¸òÂå¤È¤Ê¤ë¡£
¹âÀ¥¥¢¥Ê¤Ï1999Ç¯Æþ¶É¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¡¢2008Ç¯¤ËÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¼¼¤Ë°ÛÆ°¸å¤ÏÂ¿¿ô¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¤ä¥Ë¥åー¥¹ÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¡£2023Ç¯¤«¤é¤ÏÂçºåÊüÁ÷¶É¤Ø°ÛÆ°¤·¤¿°ìÊý¡¢¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤ÎÁí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¼«Â¾¶¦¤ËÇ§¤á¤ë¡Ö¥¨ー¥¹¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¡£
2026Ç¯ÅÙ¤«¤é¤ÏºÆÅÙ¡¢Åìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¼¼¤Ø°ÛÆ°¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢°ÛÆ°¸å¤Î¥áー¥óÃ´Åö¤Ï¡Ö¤Î¤É¼«Ëý¡×¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ´Å§¤Ë¹âÀ¥¥¢¥ÊËÜ¿Í¤â¡Ö´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¸þÀ¤È°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¹âÀ¥¥¢¥Ê¤Î¡Ö¤Î¤É¼«Ëý¡×»Ê²ñ½¢Ç¤¤Ï¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢¡Ö°Õ³°¤¹¤®¤ë¡×¡Ö·ë¹½ÌÌÇò¤¤ÇÛÂ°¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¹âÀ¥¥¢¥Ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡ÖÊóÆ»¡×¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÊóÆ»¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¹âÀ¥¥¢¥Ê¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤È½ÅÍ×¤Ê»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤âº¬¶¯¤¯¤¢¤ë¡£
»ö¼Â¡¢¡Ö¤Î¤É¼«Ëý¡×¤ÏÆüËÜ³ÆÃÏ¤ò½ä²ó¤¹¤ë¸ø³«À¸ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ê¡¢½Ð¾ì¼Ô¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤Î¥×¥í¤Î²Î¼ê°Ê³°¤Ï¸¶Â§Á´°÷¤¬¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤áÆþÇ°¤Ê¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢¹´Â«»þ´Ö¤âÄ¹¤¤¡£¹âÀ¥¥¢¥Ê¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ëÊóÆ»¤Îµ»½Ñ¤Ï¤Î¤É¼«Ëý¤Î»Ê²ñ¤Ç¤â¤â¤Á¤í¤óÀ¸¤«¤»¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢Åö¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÄÌ¤ê¡ÖÊý¸þÀ¤¬°ã¤¦¡×¤Î¤Ï³Î¤«¤À¤í¤¦¡£
¤À¤¬¡¢NHK¤òÂåÉ½¤¹¤ëÄ¹¼÷ÈÖÁÈ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö¤Î¤É¼«Ëý¡×¤ÏNHK¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÈÖÁÈ¤Î°ì¤Ä¡£ÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¹âÀ¥¥¢¥Ê¤Ïº£¸å¶ÉÆâ¤Ç¤â¤µ¤é¤ËÂç¤¤Ê¥Ý¥¹¥È¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤¬³ÎÌó¤µ¤ì¤¿¤âÆ±Á³¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¤¿¤á°ìÉô¤Ç¤Ï¡Ö¹âÀ¥¥¢¥Ê¤òÆÈÎ©¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÈ´Å§¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÆÈÎ©¤Ä¤Ö¤·¡×¤Î¤¦¤ï¤µ¤â¥Á¥é¥Û¥é¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¿¿Áê¤Ï¤¤¤«¤Ë¡£