ドジャース復帰も5日で戦力外…異例の移籍劇に「何回移動させるんだ」

メッツは15日（日本時間16日）、ドジャースからDFA（事実上の戦力外）となっていたベン・ロートベット捕手を獲得したと発表した。オフの間、目まぐるしく所属先が変わる事態に、ファンからは「たらい回しにされてて気の毒すぎる」「マジか」と同情の声が集まっている。

28歳のロートベットは昨年7月にトレードでドジャース入りし、ワールドシリーズ制覇に貢献。しかしシーズン終了後の11月にウェーバーを経てレッズへ移籍した。その後、レッズの補強に伴い枠から外れ、今月6日（同7日）にドジャースがウェーバーで再獲得していた。

古巣復帰も束の間、11日（同12日）に再びDFAとなり、わずか5日で40人枠から外れる形に。今回のメッツ入りで、オフだけで「LA→CIN→LA→NY」と所属が変遷することになった。

この“激動”のオフにファンも反応。「うわ！ ロートベット持ってかれた」と驚きの声に加え、「LA→CIN→LA→NYと飛ばされてすぎて可哀想すぎる」「何回移動させるんだと」といったコメントが並んだ。

ドジャース再獲得後はキャンプ施設で自主トレを行っていたが、バッテリー組のキャンプイン直後に放出。新天地での活躍を願いつつも、落ち着かない状況を憂慮するファンは多かったようだ。（Full-Count編集部）