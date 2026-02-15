この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

海外不動産投資家の宮脇さき氏と、データサイエンティストのサトマイ氏が語る「お金の不安」の正体！パチンコ屋就職、適応障害を乗り越えて見出した哲学とは

海外不動産投資家の宮脇さき氏が自身のYouTubeチャンネルで、「お金だけに執着するな！〇〇ができていないと貯金してても意味がない理由を教えます！【サトマイさんコラボ】」と題した動画で、データサイエンティストのサトマイ氏をゲストに迎え、多くの人が抱える「お金の不安」の正体とその解消法について語り合った。



動画では、視聴者から寄せられた「将来が不安なので、とりあえずお金を貯めようと考えている」という悩みからスタート。これに対し、サトマイ氏は「いくらお金を貯めても、お金の不安はなくならない」と断言。資産が1億円、2億円になっても「お金の不安があって使えない」という人は実際に存在するとし、不安解消のためには資産を増やすこと以上に「お金に対するマインドセット・考え方」が重要だと説いた。



サトマイ氏は自身の経歴について、大学で統計学を学んだものの就職活動に失敗し、パチンコ店に就職した過去を告白。その後、物流会社へ転職するも適応障害で休職・退職し、「組織で働けないかもしれないから起業しちゃえ」と決意。唯一のスキルであった統計・データ分析を武器に個人事業主として独立したという。



壮絶な経験を通して、サトマイ氏は「お金を持つことって、不安を解消することだな」と感じるようになったと語る。サトマイ氏によれば、不安の正体とは「将来起こるかもしれない、はっきりしない脅威」のこと。この漠然とした不安を解消するには、(1)将来いくら必要かを計算して「見える化」し、漠然とした不安を具体的な「恐怖」の対象に変えること、(2)「お金があってもなくても何とかなる」という自分自身への主観的な自信をつけること、という2つの対処法が有効だという。



さらにサトマイ氏は、お金という「金融資本」だけでなく、人間関係などの「社会資本」や教養といった「文化資本」など、複数の資本をバランスよく管理する「MCM（マルチキャピタルマネジメント）」という考え方を紹介。最後に「お金はあくまで人生における選択肢の一つであり、それ以外の多様な資本を築き、人生を豊かにしていく視点が重要である」と動画を締めくくった。