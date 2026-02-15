¡Ú°ìÈ¯¥¢¥¦¥È¡Û°äÂ²Ç¯¶â¤Ï¼«Æ°¤Ç¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡Ä5Ç¯¤Ç¾Ã¤¨¤ë¾×·â
¡Ú°ìÈ¯¥¢¥¦¥È¡Û°äÂ²Ç¯¶â¤Ï¼«Æ°¤Ç¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡Ä5Ç¯¤Ç¾Ã¤¨¤ë¾×·â
ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤òË´¤¯¤·¤¿¸å¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤Ë¤Ï¡¢ËÄÂç¤ÊÎÌ¤Î¼êÂ³¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ä¤í¤¦¡×¤ÈÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢²áÎÁ¡Ê¹ÔÀ¯È³¡Ë¤¬À¸¤¸¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢Í×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£ËÜÏ¢ºÜ¤ÎÃø¼Ô¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀìÌçÀÇÍý»Î¤ÎµÌ·ÄÂÀ»á¡£ÁêÂ³¤ÎÁêÃÌ¼ÂÀÓ¤Ï5000¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¸½¾ì¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ºÇ¿·¤ÎË¡²þÀµ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡Ø¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ÁêÂ³¡Ö¼êÂ³ÂçÁ´¡×¡ÚÁýÊä²þÄûÈÇ¡Û¡Ù¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ½ñ¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
°äÂ²Ç¯¶â¤Ï¼«Æ°¤Ç¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡Ä5Ç¯¤Ç¾Ã¤¨¤ë¾×·â
¡¡ËÜÆü¤Ï¡ÖÁêÂ³¤È°äÂ²Ç¯¶â¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢ÁêÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÈÂ²¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°äÂ²Ç¯¶â¤ÎÀÁµá¼êÂ³
¡¡°äÂ²Ç¯¶â¤Ï¼«Æ°Åª¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢É¬¤º°äÂ²Ç¯¶â¤ÎÀÁµá¼êÂ³¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÁµá¼êÂ³¤ÎÎ®¤ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÖÇ¯¶âÀÁµá½ñ¡×¤ËÅºÉÕ½ñÎà¤ò¤Ä¤±¤ÆÇ¯¶â»öÌ³½êÅù¤ØÄó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ÖÇ¯¶âÀÁµá½ñ¡×¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤«¤é1¤«·îÄøÅÙ¤Ç¡¢¡ÖÇ¯¶â¾Ú½ñ¡×¡ÖÇ¯¶â·èÄêÄÌÃÎ½ñ¡×¤Ê¤É¤¬¤´¼«Âð¤ËÍ¹Á÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
£¡ÖÇ¯¶â¾Ú½ñ¡×¤¬¤´¼«Âð¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤«¤éÌó1¤«·î¡Á2¤«·î¸å¤Ë¡¢Ç¯¶â¤Î¿¶¹þ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Ç¯¶â¤Î¿¶¹þ¤Ï¶ö¿ô·î¤Ë2¤«·îÊ¬¤Þ¤È¤á¤Æ¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇ¯¶âÀÁµá½ñ¡×¤ÏÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤ª¶á¤¯¤ÎÇ¯¶â»öÌ³½ê¤Þ¤¿¤Ï³¹³Ñ¤ÎÇ¯¶âÁêÃÌ¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÁë¸ý¤Ë¤âÈ÷¤¨¤Ä¤±¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶âÀÁµá½ñ¤ÎÅºÉÕ½ñÎà
1¡¥¸ÍÀÒÆ¥ËÜ¡Ê»àË´Æü°Ê¹ß¤Ç6¤«·î°ÊÆâ¤Ë¸òÉÕ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¤ÏË¡ÄêÁêÂ³¾ðÊó°ìÍ÷¿Þ¤Î¼Ì¤· ¢¨¸Î¿Í¤ÈÀÁµá¼Ô¤ÎÂ³ÊÁÅù¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
2¡¥½»Ì±É¼¡ÊÀ¤ÂÓÁ´°÷Ê¬¡¢ËÜÀÒÃÏ¤È¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÎµºÜ¤ÏÇ¤°Õ¡Ë
¢¨¸Î¿Í¤È¤ÎÀ¸·×°Ý»ý´Ø·¸¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
3¡¥¸Î¿Í¤Î½»Ì±É¼¤Î½üÉ¼¡Ê¾åµ2¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¾ì¹ç¤ÏÉÔÍ×¡Ë
4¡¥ÀÁµá¼Ô¤Î¼ýÆþ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë½ñÎà¡Ê²ÝÀÇ¾ÚÌÀ½ñ¡¢¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼Åù¡Ë
5¡¥»àË´¿ÇÃÇ½ñ¤Î¥³¥Ô¡¼
6¡¥ÍÂ¶âÄÌÄ¢Åù¡ÊÀÁµá¼ÔÌ¾µÁ¤Î¤â¤Î¡Ë
°äÂ²Ç¯¶âÅù¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡°äÂ²Ç¯¶â¤Î¼õµë¼êÂ³¤ò¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀÁµá¼êÂ³¡×Åù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡£
¢þºÇ´ó¤ê¤ÎÇ¯¶â»öÌ³½ê
Á´¹ñ¤ÎÇ¯¶â»öÌ³½ê¤ÏÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡Ö½êºßÃÏ¡×¡ÖÅÅÏÃÈÖ¹æ¡×¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢þ³¹³Ñ¤ÎÇ¯¶âÁêÃÌ¥»¥ó¥¿¡¼
¢þ¤Í¤ó¤¤ó¥À¥¤¥ä¥ë
0570-05-1165¡ÊÇ¯¶âÁêÃÌ¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÈÌÅª¤ÊÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Ë
0570-05-4890¡ÊÍèË¬ÁêÃÌ¤ÎÍ½Ìó¡Ë
Ç¯¶â¤Î»þ¸ú¤ËÃí°Õ¡ª
¡¡Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¤ë¸¢Íø¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æü¤ÎÍâÆü¤«¤é5Ç¯¤ò·Ð²á¤¹¤ë¤È»þ¸ú¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ÃÌÇ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Ë°äÂ²Ç¯¶â¤ÎÀÁµá¼êÂ³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡£
°äÂ²Ç¯¶â¤ÏÈó²ÝÀÇ¡ª
¡¡°äÂ²Ç¯¶â¤Ë¤Ï¡¢½êÆÀÀÇ¤ä½»Ì±ÀÇ¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÇ¶â¤Ï²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢ÁêÂ³¿Í¤¬¤´¼«¿È¤ÎÏ·ÎðÇ¯¶â¤È¤¢¤ï¤»¤Æ°äÂ²Ç¯¶â¤ò¼õµë¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢°äÂ²Ç¯¶âÉôÊ¬¤Î¤ß¤¬Èó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ê¡¢¤´¼«¿È¤ÎÏ·ÎðÇ¯¶â¤Ï¸øÅªÇ¯¶âÅù¤Ë·¸¤ë»¨½êÆÀ¤È¤·¤Æ²ÝÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÉÉØÇ¯¶â¤ò¤â¤é¤¨¤ë¿Í¤Ï¡©
¡¡²ÉÉØÇ¯¶â¤Ï¡¢»àË´Æü¤ÎÁ°Æü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¤ò10Ç¯°Ê¾åÇ¼¤á¤Æ¤¤¤¿É×¤¬»àË´¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢É×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸·×¤ò°Ý»ý¤µ¤ì¡¢¤«¤Ä¡¢É×¤È¤Îº§°ù´Ø·¸¡Ê»ö¼Âº§¤ò´Þ¤à¡Ë¤¬10Ç¯°Ê¾å·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ëºÊ¤¬¡¢60ºÐ¤«¤é65ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢É×¤¬Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶âÅù¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É°ìÄê¤Î¾ò·ï²¼¤Ë¤Ï²ÉÉØÇ¯¶â¤ÏÀÁµá¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¢¨¡Ö²ÉÉØÇ¯¶â¡×¤Ï¹ñÌ±Ç¯¶â¤ÎÆÈ¼«µëÉÕÀ©ÅÙ¤Ç¤¢¤ê¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»àË´°ì»þ¶â¤ò¤â¤é¤¨¤ë¿Í¤Ï¡©
¡¡»àË´°ì»þ¶â¤Ï¡¢»àË´Æü¤ÎÁ°Æü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ñÌ±Ç¯¶âÂè1¹æÈïÊÝ¸±¼Ô¤ÎÊÝ¸±ÎÁÇ¼ÉÕºÑ´ü´Ö¤¬36¤«·î¡Ê3Ç¯¡Ë°Ê¾å¤¢¤ëÊý¤¬»àË´¤·¤¿¤È¤¤Ë°äÂ²¤¬¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢»àË´¤·¤¿Êý¤¬Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶âÅù¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢¤Þ¤¿¤Ï°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ëÊý¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢»àË´°ì»þ¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö»àË´°ì»þ¶â¡×¤Ï¹ñÌ±Ç¯¶â¤ÎÆÈ¼«µëÉÕÀ©ÅÙ¤Ç¤¢¤ê¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÊËÜ¸¶¹Æ¤Ï¡Ø¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ÁêÂ³¡Ö¼êÂ³ÂçÁ´¡×¡ÚÁýÊä²þÄûÈÇ¡Û¡Ù¤Î°ìÉôÈ´¿è¡¦²ÃÉ®¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë