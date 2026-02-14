市川実日子、齋藤飛鳥に「よくアイドルやってますね」

女優の市川実日子（47歳）が、2月14日に放送されたトーク番組「土スタ」（NHK総合）に出演。ドラマで共演している齋藤飛鳥について「何とも言えない魅力を感じる」と話し、「よくアイドルやってますね」と伝えたかもしれないと語った。



ドラマ「テミスの不確かな法廷」に出演している鳴海唯と齋藤飛鳥が番組のゲストとして登場。ドラマで共演している市川が齋藤について「（飛鳥ちゃんは）顔がちっちゃい！ ちっちゃいな、というのと、何とも言えない魅力を感じましたね。自分の心に正直な方、というか、自分の心に素直に表現する方だなって思いました。現場の裏で話している時の飛鳥ちゃんと、表に出て話す時の飛鳥ちゃんがそんなに変わらない」と語る。



市川は齋藤の乃木坂46卒業コンサートにもサイリウムとタオルを持って応援していたそうで、「アイドルの子だという、その輝きはそう思いますけど、誰かと競うとかそういう感じも受けないから『よくアイドルやってますね』と言ったかもしれない。それが面白かったんですよね」と語った。