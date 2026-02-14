リーグ・アン 25/26の第22節 モナコとナントの試合が、2月14日05:05にスタッド・ルイ・ドゥにて行われた。

モナコはフォラリン・バロガン（FW）、サイモン・アディングラ（FW）、アレクサンドル・ゴロビン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するナントはマティス・アブリン（FW）、デマイン・アスマニ（MF）、レミ・カベッラ（MF）らが先発に名を連ねた。

25分に試合が動く。モナコのサイモン・アディングラ（FW）がゴールを決めてモナコが先制。

さらに28分モナコが追加点。アレクサンドル・ゴロビン（MF）のアシストからサイモン・アディングラ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

さらに30分モナコが追加点。アレクサンドル・ゴロビン（MF）のアシストからデニス・ザカリア（MF）がゴールで3-0。3点差となる。

43分、モナコが選手交代を行う。マグネス・アクリウシェ（MF）からママドゥ・クリバリ（MF）に交代した。

このまま前半が終了するかと思われたが、前半終了間際の45+1分、ナントのデイベル・マチャド（DF）のアシストからファビアン・セントンズ（DF）がゴールを決めて3-1と2点差に詰める。

ここで前半が終了。3-1とモナコがリードしてハーフタイムを迎えた。

ナントは後半の頭から選手交代。アバカル・シラ（DF）からニコラス・コッツァ（DF）に交代した。

62分、モナコが選手交代を行う。ラマイン・カマラ（MF）に代わりアンス・ファティ（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

65分にモナコのアレクサンドル・ゴロビン（MF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、モナコが3-1で勝利した。

なお、モナコは45+1分にラマイン・カマラ（MF）、45+3分にママドゥ・クリバリ（MF）、82分にジョーダン・テゼ（DF）に、またナントは87分にチドジー・アワジーム（DF）、90+1分にイブラヒマ・シソコ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-14 07:10:29 更新